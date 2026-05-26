Potvrđena prva smrt od ove bolesti u 10 godina: Suočavaju se s opasnom epidemijom

Australija je zabilježila prvu smrt od difterije u gotovo deset godina, dok se zemlja suočava s najgorom epidemijom te bolesti, koja se može spriječiti cijepljenjem, u posljednjih nekoliko desetljeća.

U ožujku je Sjeverni teritorij proglasio epidemiju difterije, a slučajevi su zabilježeni i u Zapadnoj Australiji, Južnoj Australiji i Queenslandu. Broj slučajeva počeo je rasti krajem 2025. godine, uz nagli porast u veljači.

Ove godine zabilježeno je 245 slučajeva, što je najveća epidemija u Australiji od 1991. godine, uglavnom u udaljenim domorodačkim zajednicama.

Ministar zdravstva Sjevernog teritorija u utorak je rekao da su rezultati obdukcije iz inozemnog laboratorija pokazali da je difterija bila uzrok smrti muškarca koji je u travnju preminuo u bolnici Royal Darwin. Riječ je o prvom takvom slučaju od 2018. godine.

Posljednjih tjedana vlada je pojačala cijepljenje u najrizičnijim područjima, a zdravstveni dužnosnici u utorak su rekli da broj novih slučajeva sada pada.

"Naša vlada ovu je situaciju shvatila vrlo ozbiljno i naporno radimo kako bismo razumjeli uzroke te obuzdali situaciju", rekao je ministar zdravstva Sjevernog teritorija Steve Edgington.

Od 30. ožujka provedeno je 10.407 cijepljenja, rekao je.

Od siječnja prošle godine do svibnja ove godine Sjeverni teritorij prijavio je 163 slučaja difterije, od čega 48 respiratornih i 115 kožnih slučajeva, koji se šire kontaktom s kožom. U ožujku su zdravstveni dužnosnici u Zapadnoj Australiji potvrdili dva slučaja respiratorne difterije, prvi put u više od 50 godina da je ta savezna država zabilježila takve slučajeve.

Oko 60 posto ovogodišnjih slučajeva zabilježeno je u Sjevernom teritoriju, a zatim slijedi Zapadna Australija s oko 36 posto. Nekoliko slučajeva zabilježeno je u Južnoj Australiji, a još manje u Queenslandu.

Vlasti pozivaju pogođene zajednice da ažuriraju status cijepljenja, posebno tinejdžere i odrasle kojima su potrebne docjepne doze.

Zdravstveni dužnosnici u Sjevernom teritoriju otvorili su privremene klinike u Darwinu, Katherineu i Alice Springsu kako bi podigli svijest o kampanji cijepljenja. Iz zdravstvenih vlasti Sjevernog teritorija poručuju da su cjepiva "najvažnija mjera za prevenciju, zaštitu i smanjenje prijenosa".

Oba oblika difterije, respiratorna i kožna, mogu se spriječiti cjepivom. Respiratorna difterija često počinje vrućicom ili zimicom te grloboljom koja može dovesti do teškoća s disanjem i gutanjem, a bolest može biti opasna po život. Kožna difterija obično uzrokuje inficirane rane ili čireve na izloženim dijelovima tijela, koji sporo zacjeljuju, ali rijetko dovode do teške bolesti.

Prošlog tjedna glavni australski zdravstveni dužnosnik, profesor Michael Kidd, proglasio je difteriju zaraznom bolešću od nacionalnog značaja.