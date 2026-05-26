Drama u susjednoj zemlji zbog sumnje na ebolu: Stigli rezultati testiranja dvoje humanitaraca

Testovi na virus ebole provedeni u referentnom laboratoriju bolnice Sacco u Milanu pokazali su negativne rezultate za dva sumnjiva slučaja prijavljena posljednjih sati u Lombardiji.

Vijest je potvrdio regionalni vijećnik za socijalnu skrb Guido Bertolaso, navodeći da su dvije osobe hospitalizirane sa simptomima koji su mogli upućivati na infekciju ebolom. Pacijenti su također bili negativni na malariju i glavne respiratorne viruse koji se trenutačno prate.

"Kliničko stanje obiju osoba i dalje se prati pod nadzorom specijalista za zarazne bolesti, s obzirom na početne dijagnostičke rezultate", izjavio je Bertolaso.

Pozitivni na bakteriju Shigella

Dodao je kako se među mogućim uzrocima razmatra bakterijska infekcija gastrointestinalnog trakta, s obzirom na to da su oba pacijenta pozitivna na bakteriju Shigella. U tijeku su dodatne mikrobiološke i laboratorijske analize.

Više o šigelozi pročitajte OVDJE.

"Trenutačno nema razloga za zabrinutost za javno zdravlje. Da su jutros poštovani odgovarajući postupci i vrijeme komunikacije, mogla se izbjeći medijska uzbuna", poručio je Bertolaso.

Talijansko Ministarstvo zdravstva objavilo je da su dvije osobe koje su testirane humanitarni radnici koji su se nedavno vratili iz Ugande, gdje su s još petero talijanskih državljana boravili oko tri mjeseca pružajući humanitarnu pomoć, piše Rai News.

Pročitajte i ovo Čekaju se nalazi Prvi slučajevi ebole u Italiji? Aktivirani hitni protokoli

Pročitajte i ovo stanje postaje alarmantno "Ne razumijemo kako se prenosi!" Ebola se širi brže nego što se mislilo, otkriveno kako je sve počelo

"Dvoje humanitarnih radnika iz predostrožnosti je podvrgnuto specijalističkoj kliničkoj procjeni u sklopu aktivnosti praćenja povezanih s epidemijom ebole koja se razvila u Demokratskoj Republici Kongo", navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva.

Pročitajte i ovo Nema cjepiva Proglašena međunarodna zdravstvena uzbuna: Zabilježene stotine sumnjivih smrti

Ministarstvo je dodalo da je preko Odjela za prevenciju u stalnom kontaktu s vlastima regije Lombardije te sudjeluje u radu Operativnog odbora civilne zaštite radi koordinacije i praćenja situacije.

"Nastavit ćemo pružati službena ažuriranja ovisno o razvoju epidemiološke situacije. Rizik za Italiju i dalje ostaje vrlo nizak", zaključuje se u priopćenju.