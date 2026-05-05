FOTO/VIDEO Snimljen trenutak strave: Zrakoplov se zabio u zgradu, ima poginulih

U dramatičnoj zrakoplovnoj nesreći koja se u ponedjeljak, 4. svibnja 2026., dogodila u gradu Belo Horizonte na jugoistoku Brazila, tri su osobe izgubile život nakon što se mali zrakoplov zabio u stambenu zgradu na tri kata.

Prema službenim informacijama lokalnih vlasti i vatrogasne službe, pilot i kopilot letjelice poginuli su na mjestu događaja, dok su preostali putnici u kritičnom stanju hitno prebačeni u bolnicu.

Iako su prve informacije sugerirale da su u zrakoplovu bile četiri osobe, naknadno je potvrđeno da ih je bilo ukupno pet. Nekoliko sati nakon nesreće vlada savezne države Minas Gerais izvijestila je da je jedan od spašenih putnika podlegao ozljedama u bolnici, dok su preostala dvojica i dalje pod liječničkom skrbi te se trenutačno nalaze u stabilnom stanju.

Nevjerojatna je okolnost da u samoj stambenoj zgradi, unatoč izravnom udaru letjelice, nitko od stanara nije ozlijeđen, a stručnjaci na terenu utvrdili su da na objektu nema opasnih konstrukcijskih oštećenja, piše Reuters.

Zrakoplov je poletio rano poslijepodne iz zračne luke Pampulha, smještene otprilike osam kilometara od centra grada, te je bio na putu prema Sao Paulu. Ipak, let je trajao svega nekoliko minuta prije nego što se letjelica srušila na naseljeno područje, a točni uzroci pada zrakoplova znat će se nakon dovršetka službene istrage.