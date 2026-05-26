Ispitana dvojica policajaca koja su napala mladića iz BiH: Jedan je osumnjičen za zločin iz mržnje

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću ispitalo je dvojicu policijskih službenika, (39 i 37 godina) zbog sumnje da su nanijeli tjelesne ozljede državljaninu Bosne i Hercegovine, izvijestio je DORH.

Prema sumnji državnog odvjetništva, dvojica su policajaca 16. svibnja na širem području Karlovačke županije, dok su bili na službenoj dužnosti, počinila kaznena djela na štetu 19-godišnjeg mladića iz Bosne i Hercegovine.

Starijeg policajca sumnjiči se za tjelesnu ozljedu iz mržnje, a mlađeg za tjelesnu ozljedu.

Nakon ispitivanja Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću odredilo im je mjere opreza zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom zbog opasnosti da bi mogli utjecati na svjedoka i tako ometati kazneni postupak.