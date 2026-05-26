Nevjerojatan incident na benzinskoj: Pas opalio iz sačmarice i pogodio ženu

Neobičan slučaj zabilježen je na benzinskoj postaji u američkoj saveznoj državni Nebraski, gdje je ustrijeljena žena koja je bila u svom automobilu, par metara dalje. Krivac je navodno - pas.

Incident se dogodio u ponedjeljak, nešto nakon podneva kad se vozilo zaustavilo kod benzinske postaje i trgovine Short Stop. Prema policiji Scottsbluffa, pas je ostao u vozilu nakon što je vlasnik ušao u trgovinu. I drugi putnik izašao je iz vozila, ali je ostao u blizini prednjih suvozačevih vrata.

Za to je vrijeme pas navodno hodao po stražnjem dijelu vozila, gdje se nalazila sačmarica. Oružje je, prema navodima vlasti, imalo metak u cijevi te je opalilo nakon što ga je pas aktivirao. Hitac je prošao kroz prednja suvozačeva vrata i pogodio ženu koja je stajala na obližnjem semaforu, nekoliko metara dalje, prenosi Fox News.

Policija je priopćila da je metak iz sačmarice pogodio gornji dio njezine desne ruke, koja je u tom trenutku bila nagnuta kroz prozor. Ozljede nisu bile opasne po život, a član obitelji prevezao ju je u Regional West Medical Center na liječenje. Drugih ozlijeđenih nije bilo.

Dodali su da je isprva bila prijavljena pucnjava iz zračne puške, no policajci su po dolasku obaviješteni da je riječ o sačmarici. Istražitelji su također utvrdili oštećenja na suvozačevim vratima vozila koja odgovaraju pucnju iz sačmarice. Istraga se nastavlja.