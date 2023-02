Gotovo 5000 ljudi poginulo je u Turskoj i Siriji nakon serije potresa koji su tresli te dvije zemlje. Najjači potres iznosio je 7,8, a nekoliko sati kasnije udario je onaj od 7,5 po Richteru. Spasioci tragaju za preživjelima. Građani su noć proveli na velikoj hladnoći na otvorenom, dok je tisuće zgrada potpuno sravljeno sa zemljom.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

07:30 Broj mrtvih u potresima koji su se dogodili u ponedjeljak u Turskoj porastao je za 460 u posljednjih nekoliko sati, s 2921 na 3381, navodi novinska agencija Anadolu, pozivajući se na Upravu za katastrofe i hitne situacije.

S brojem žrtava iz Sirije koji je sada 1444, to dovodi do ukupnog broja žrtava na 4825.

WHO je upozorio da bi broj mrtvih mogao porasti više od četiri puta više od ove brojke, na oko 20.000, u narednim danima.

7:00 Teški uvjeti onemogućavaju napore spašavanja nakon potresa u Turskoj i Siriji, gdje je broj žrtava u utorak ujutro dosegao 4310. Spasilački timovi tragaju za preživjelima zarobljenima u ruševinama usred hladnoće i naknadnih potresa nakon prvog smrtonosnog, magnitude 7,8.

Vrijeme ističe za spašavanje stotina obitelji koje su još uvijek zarobljene pod ruševinama uništenih zgrada u Siriji, rekao je u utorak čelnik sirijske službe civilne zaštite Raed al-Saleh.

Zatražena je hitna pomoć međunarodnih spasilačkih skupina.

In Pazarcik, the epicenter of #earthquake, rescuers silenced throngs of people gathered around the rubble to listen for survivors @mehmetguzelap @zbilginsoy #Turkey https://t.co/MjZ6aXF08y