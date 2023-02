Ispod ruševina u Turskoj i Siriji još su tisuće ljudi. Njihovi voljeni pokušavaju do njih doći i golim rukama. Mnogi se žale da pomoć do njih ne stiže. Policija je uhitila nekoliko ljudi "koji su širili paniku", a turski nogometaš zgrožen je onima koji žele profitirati na nesreći.

Više od 5000 ljudi dosad je poginulo nakon katastrofalnih potresa u Turskoj i Siriji. Izvješća se doslovno mijenjanju iz sata u sat, a strahuje se da bi broj mrtvih mogao doseći i katastrofalnih 20.000.

Iz razorenih gradova stižu potresne snimke, vapaji i očajni pozivi u pomoć čuju se ispod razorenih zgrada, domova... Ljudi golim rukama otkopavaju ruševine ne bi li došli do preživjelih.

Turska je zatražila međunarodnu pomoć, a dok ona pristiže lokalni spasioci iz ruševina pokušavaju izvući što veći broj ljudi. Ogroman posao je pred njima, procjenjuje se da su se urušile tisuće zgrada. Fotografije i snimke pokazuju da su se višekatnice rušile do temelja. Cijela mjesta su razorena.

📝🇹🇷TURKISH CITY OF GAZIANTEP, DEVASTATION: Drone footage shows collapsed buildings in the Turkish city of Gaziantep, where rescuers are frantically working to free people from the rubble, after a magnitude 7.8 earthquake hit Turkey and Syria, killing thousands. pic.twitter.com/UyRivmu4eY

Na ruke spasiocima ne ide ni vrijeme, hladnoća i snijeg što padaju na jugu Turske. Na sjeveru Sirije, ljudi zarobljeni pod ruševinama zovu u pomoć, ali u zemlji razorenoj građanskim ratom, nitko ne odgovara na njihove pozive, piše BBC.

Turski društveni mediji puni su objava ljudi koji se žale na nedostatak napora u potrazi i spašavanju u njihovom području, posebice u Hatayu.

Tamošnji gradonačelnik Lütfü Savaş rekao je kako su operacije potrage i spašavanja u regiji ipak započele nakon određene odgode.

"Uz potporu gradonačelnika Ankare, Istanbula i İzmira, sada možemo osigurati hranu, šatore i podršku za pitku vodu. Većina javnih zgrada, naša vlastita zgrada, vatrogasci, AFAD, tri bolnice su teško oštećeni, naši gubici su vrlo veliki. Zračna luka je neupotrebljiva. Fokusirani smo na ono što možemo brzo obnoviti s građevinskom opremom, ali potrebni su iskusni stručnjaci. Postoji ozbiljan problem komunikacije u centru grada i u pojedinim dijelovima Hataya", kaže Savaş.

U Hatayu je gotovo 2000 uništenih zgrada, a Savas je također bio kritičan prema mjerama protiv potresa, rekavši "Potres je bio vrlo jak potres, ali smo ga mogli preživjeti s manje štete".

Ljudi iskaljujuju bijes i na društvenim mržama.

"U Adiyamanu su desetine zgrada uništene, a gotovo svaka je oštećena.Ljudi su ljutiti jer nikakva pomoć nije stigla u Gölbaşı ni 16 sati nakon prvog potresa", napisao je jedan korisnik.

In #Adiyaman (Semsûr) dozens of buildings and workplaces have been destroyed and almost every building is damaged. People are angry because no aid has reached the district Gölbaşı 16 hours after the first major earthquake



(🎥: @MAturkce) #TwitterKurds #Turkey pic.twitter.com/T4bqp0MxFi