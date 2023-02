Spasioci su uspjeli doći do trudnice koja je zatrpana ispod ruševina rodila dijete.

Nevjerojatne snimke stižu iz Turske i Sirije dan nakon katastrofalnih potresa u kojima je život izgubilo više od 5000 ljudi.

Potraga za preživjelima traje bez prestanka, a među u utorak je i spašenima je i trudnica koja je ispod ruševina rodila živo dijete.

Life amidst Destruction!

A pregnant woman fighting for life under the debris gave birth to a child.#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey #earthquakeinturkey #Turkiye pic.twitter.com/rsG2WTIQox