Nakon objave na društvenoj mreži Instagram u kojoj spominje udar zvučnom topa na prosvjedu u Beogradu, Božidar Pavlović iz Niša je saslušan u policiji.

Objasnili su mu da je pozvan na razgovor u sklopu predistražnog postupka zbog kaznenog djela izazivanja panike i nereda.

Inače, nakon što je jak zvučni udar prekinuo 15 minuta tišine u Beogradu tijekom masovnog prosvjeda 15. ožujka, društvenim mrežama su se krenule širiti snimke koje prikazuju stampedo. U međuvremenu su se građani koji su bili na prosvjedu javili u bolnicu zbog tegoba uzrokovanih zvučnim topom, a korištenje ovog oružja demantirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Pavlović je, nakon prosvjeda, podijelio snimku koja sadrži dio izjave odvjetnika Bože Prelevića. Preko snimke zalijepljena je objava stranice "Generalni štrajk Srbija".

"Poslije te objave na Instagramu, 19. ožujka su mi na vrata došla dva policajca. Ušli su mi u stan i rekli da pođem s njima za Beograd jer je tamo Više javno tužiteljstvo pri kojem je Poseban odjel za borbu protiv visokotehnološkog kriminala", ispričao je Pavlović za Južne vesti.

Razgovor se na kraju održao u Nišu nakon što je Pavlović rekao da nema novaca za povratak kući iz glavnog grada.

Policija mu je tijekom razgovara rekla da znaju kako on to nije objavio, ali da su razgovarali s njime kako bi saznali tko je. Također su ga savjetovali da objavu obriše i da objavi svojevrsni demant, što je Pavlović i napravio.

Ispričao je i što su mu policajci rekli kad ih je pitao što bi napravili da nije krenuo s njima u postaju.

"Jedan od njih je ironično rekao "Čekali bismo nalog sat vremena, ali bismo ti onda polomili vrata i izlomili tebe i stan." Rečeno mi je to kroz šalu i ironiju. To je oblik perfidnog pritiska i izazivanja straha i nemira. Savjetovali su da se ne bavim više takvim objavama i da me to više ne zanima."

No, on ih nije u potpunosti poslušao. Nakon izlaska iz zgrade Policijske uprave, osjećao se nezaštićeno pa se odlučio obratiti studentima, opoziciji i medijima.

"Želim ohrabriti i druge ljude kojima se nešto slično događa da izađu u medije i objave to. Nitko od nas nije protivnik svoje države. Ja sam diplomirani pravnik, dobrovoljno sam služio vojni rok, nitko mi ne može sugerirati da sam neprijatelj svoj zemlje. Drugo, smatram da je policija tu da nas štiti", rekao je i dodao da će nastavit podržavati studente i njihove zahtjeve.

