Najmanje 200 ljudi je poginulo i prouzročena je velika materijalna šteta u potresu magnitude 7,8 koji je pogodio rano u ponedjeljak južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju, pokazuju prvi podaci.

07:25 Strašan potres koji je pogodio južnu Tursku mogao se osjetiti čak i u Izraelu. Ljudi u Jeruzalemu i Tel Avivu prijavili su da su osjetili podrhtavanje u ponedjeljak rano ujutro, a izraelska policija je rekla da je primila više od 3000 takvih dojava. U Izraelu za sada nema izvješća o ozlijeđenima ili šteti.

Gotovo 200 ljudi je poginulo, a oko 1000 ih je ozlijeđeno u Turskoj i Siriji nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio cijelu regiju.

07:23 Turski ministar unutarnjih poslova Suleymon Soylu rekao je da je pogođeno 10 gradova: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir i Kilis.

U pokrajini Malatya, sjeveroistočno od Gaziantepa, poginule su najmanje 23 osobe, rekli su lokalni dužnosnici. U Sanliurfi, na istoku, bilo je 17 smrtnih slučajeva. A više smrtnih slučajeva zabilježeno je u Diyarbakiru i Osmaniyeu. Ozlijeđeno je oko 440 ljudi.

Turski dopisnik BBC-ja iz Diyarbakira izvijestio je da se srušio trgovački centar u gradu.

U Siriji su državni mediji izvijestili o mnogim smrtnim slučajevima u regijama Aleppo, Hama i Latakia.

07: 20 Nakon potresa, eksplodirao je i plinovod Topboğazı u okrugu Kırıkhan u Hatayu. Uz potres koji je pogodio 10 gradova u Kahramanmaraşu, došlo je do eksplozije i požara u plinovodu u selu Topboğazı u okrugu Kırıkhan u Hatayu.

07:12 Turska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je da je 76 ljudi poginulo, a 440 ozlijeđeno u katastrofalnom potresu koji je pogodio nekoliko pokrajina na jugu zemlje.

"76 naših građana izgubilo je živote u Adani, Adiyamanu, Malatyi, Kahramanmarasu, Gaziantepu, a 440 građana je ozlijeđeno u Sanliurfi, Diyarbakiru, Adani, Adiyamanu, Malatyi, Osmaniyeu, Hatayu i Kilisu", rekao je AFAD.

U sjevernoj i zapadnoj Siriji poginuo je više od 100 ljudi, a stotine su ozlijeđene.

07:10 Bijele kacige objavile su priopćenje u kojem proglašavaju izvanredno stanje u sjeverozapadnoj Siriji nakon potresa.

"Potres je rezultirao stotinama ozlijeđenih, desecima mrtvih i ljudima koji su ostali na velikoj hladnoći. Nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući niske temperature i olujno nevrijeme, pogoršali su strašnu situaciju", piše u priopćenju. Apeliraju na međunarodne humanitarne organizacije da hitno interveniraju i pruže pomoć ugroženom stanovništvu.

