Spasilačke službe bez prestanka tragaju za preživjelima nakon razornog potresa u Turskoj i Siriji. Uvjeti su nemogući, podrhtavanja stalna, hladnoća neizdrživa, šanse za preživjelima ispod tisuća urušenih zgrada sve su slabije.

Teški uvjeti, velika hladnoća i nepristupačnost terena otežavaju rad spasiocima koji su cijelu noć pod ruševinama nastavili tražiti preživjele nakon potresa u Turskoj i Siriji.

Vrijeme istječe za spašavanje stotina obitelji koje su još uvijek zarobljene pod ruševinama uništenih zgrada.

Iz grada Malatya stiže snimka spašavanja trogodišnjeg dječaka koji je pronađen živ nakon što je pod ruševinama bio zarobljen puna 22 sata.

