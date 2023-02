Potres koji je u ponedjeljak pogodio Tursku najveći je potres u toj zemlji od onog 17. kolovoza 1999. godine, koji je izazvao smrt 17.000 ljudi, uključujući tisuću u Istanbulu. Šef turske države proglasio je sedmodnevnu nacionalnu žalost i tjedan dana zatvaranja škola.

Broj poginulih u strašnim potresima koji su jučer pogodili južni dio Turske i sjeverozapadnu Siriju raste iz minute u minutu. I dalje traju akcije spašavanja ljudi zarobljenih u ruševinama, a tisuće ljudi ostalo je bez svojih domova, koji su sravnjeni sa zemljom.

Svjetska zdravstvena organizacija strahuje da će brojke biti osam puta veće od početnih.

Poginulo više od 5000 ljudi, objavljena zastrašujuća procjena: "Broj mrtvih mogao bi premašiti 20.000"

VIDEO Potpuni kaos i beznađe: Više od 3600 poginulih, mnogi noć provode na otvorenom

Šef turskog ureda za Bliski Istok Ragip Soylu na Twitteru je objavio fotografiju uništene prometnice između gradova Gaziantep i Adana, koja pokazuje o koliko je razornom potresu riječ. Uništena prometnica između dva milijunska grada dodatno izaziva strah da spasilački timovi neće stići na vrijeme do zarobljenih ljudi.

The road between Gaziantep and Adana appears to have completely collapsed #TurkeyQuake pic.twitter.com/d1P40tSBdd