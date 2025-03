O raku debelog crijeva mladi znaju tek osnove, no tihi ubojica sve češće pogađa upravo njih.



"U Hrvatskoj imamo stvarno loše rezultate, dio je to radi loše prevencije. Mladi nam često dolaze sa simptomima koji izgledaju kao iritabilno crijevo, no gastroenteorolozi smo već svi jako senzibilizirani da je sve veća pojavnost rektalnog karcinoma i u mlađoj dobi da sve naše pacijente detaljno obradimo", objasnila je Sanja Stojsavljević Shapeski, gastroenerologinja.



Od raka debelog crijeva u Hrvatskoj svaki dan obolijeva 10, a umire pet osoba.

Iako pogađa starije, broj novih slučajeva u dobi od 30 do 50 godina, u pet godina, skočio je za čak 40 posto.

Među oboljelima ima i 25-godišnjaka.

Hranimo se dostavom, a krećemo sve manje. Rizični faktori su pušenje, alkohol, crveno meso i pretilost. Odaziv na preventivne testove - tek je 25 posto.



Sve o ovoj bolesti kao i kako ju otkriti na vrijeme pogledajte u prilogu novinarke Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.

