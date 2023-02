Potresi koji su jučer pogodili Tursku i Siriju za sobom su ostavili tisuće ljudi bez krova nad glavom jer su sravnjeni sa zemljom čitavi stambeni blokovi. I dalje traje ogromna akcija spašavanja. Više od 5000 ljudi je mrtvo, a deseci tisuća su ozlijeđeni.

Brojevi poginulih u potresu koji je pogodio Tursku i Siriju rastu iz sata u sat. Tisuće obitelji ostale su bez svojih najmilijih ili još tragaju za njima, a isto tako tisuće ljudi ostale su bez svojih domova u stravičnim potresima koji su jučer potresli te dvije zemlje.

Video djevojčice koja je u razornom zemljotresu u Siriji izgubila cijelu obitelj, a koji je objavio News Core India, jednostavno slama srce.

Broj mrtvih mogao bi premašiti 20.000. Novi potresi u Turskoj, očajni građani traže pomoć za zarobljene: "Kad bismo samo mogli podići betonsku ploču"

VIDEO Poslušajte zastrašujući zvuk potresa koji je ubio tisuće ljudi: "Imao je snagu kao 130 atomskih bombi"

Djevojčica je u ponedjeljak izvučena iz ruševina u Siriji, a prema navodima tamošnjih medija, ostala je bez obitelji, roditelji su joj poginuli u potresu.

