Zbog strašnog potresa jačine 7,8 srušeno je gotovo 6000 zgrada, a među njima su i one potpuno nove.

Iz Turske i Sirije ne prestaju pristizati jezive snimke. Na mnogima od njih možemo vidjeti kako se kuće ruše doslovno kao da su od karata, a jedan primjer iz grada Malataya prikazuje kako ni noviji objekti nisu dobro prošli.

🔴 BREAKİNG NEWS

IT WAS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 5606 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY.

images from Malatya. Don't worry I'm fine, it's snowing heavily#Turkey #deprem #Earthquake #Kahramanmaras #malatyapic.twitter.com/yiuAbuTy5q