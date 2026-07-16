Ruski disident i bivši šahovski prvak upozorava: Ovo je Putinov sljedeći potez, a ima i slabu točku

Ruski oporbeni aktivist Gari Kasparov kaže da Vladimir Putin nema namjeru postići mirovni sporazum s Ukrajinom.

Tvrdi da je vjerojatnije da će rastući pritisak, usred pojačanih ukrajinskih napada na vojnu logistiku i energetsku infrastrukturu Rusije, dovesti do eskalacije nego kompromisa. To će se, uvjeren je, dogoditi nakon parlamentarnih izbora u Moskvi. Prema mišljenju disidenta, svaki dogovor osim ruskog poraza samo bi dao Moskvi vremena da se pregrupira.

"Putin je uvijek eskalirao kada je osjetio da je u nevolji... najprirodnija eskalacija je provokacija", rekao je za Politico Gari Kasparov, bivši svjetski šahovski prvak koji je sada jedan od najistaknutijih kritičara Kremlja u egzilu.

Kasparov je rekao da očekuje da bi takav potez mogao uključivati ​​upad u zemlju na istočnom krilu NATO-a, poput Latvije ili Estonije, s ciljem testiranja hoće li druge članice saveza, a posebno Sjedinjene Države, odgovoriti.

Jedan od pokazatelja da se Moskva priprema za daljnji sukob, smatra Kasparov, su i nedavno predložene zakonske promjene ruske vlade kojima se olakšava mobilizacija trupa ukidanjem liječničkog pregleda koji je prethodno bio potreban za regrutaciju vojnika.

"Nema niti jednog znaka u ruskom propagandnom stroju, u postupcima ruske vlade, u Putinovim govorima" da se Kremlj priprema za mir, rekao je, dodajući da svi znakovi upućuju samo u jednom smjeru: "rat, rat, rat, rat."

Kasparov je odbacio argument da Rusiji nedostaju resursi za otvaranje još jednog fronta. Moskva ne bi trebala pokrenuti potpunu invaziju kako bi potkopala kredibilitet NATO-a, rekao je, već bi umjesto toga mogla zauzeti mali pogranični grad, potencijalno onaj s ruskogovornim stanovništvom, i pričekati kako će savez reagirati.

U slučaju da tada SAD ne pomogne u obrani napadnute zemlje, kaže Kasparov, Putin bi postigao svoj cilj: "NATO-a više nema."

Uloga Europe

Gari Kasparov Foto: Goran Mehkek/Cropix

Kasparov, koji se smatra jednim od najvećih šahista u povijesti nakon što je postao neprikosnoveni svjetski prvak s 22 godine, jedan je od 10 ruskih demokratskih oporbenih ličnosti koje sudjeluju u Platformi za dijalog s ruskim demokratskim snagama Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Inicijativa ima za cilj dati prognanim ruskim demokratima glas u europskim institucijama. Kasparov je rekao da je jedan od njezinih neposrednih ciljeva pomoći Rusima koji su pobjegli iz zemlje da osiguraju pravni status i važeće dokumente nakon što im isteknu ruski dokumenti.

Europske vlade također bi trebale promovirati program prebjega za kvalificirane Ruse koji su spremni prekinuti vezu s Kremljom, tvrdio je.

"Koja je Putinova najslabija točka? Mozak. Računalni stručnjaci, inženjeri, financijeri... Ne treba im socijalna pomoć, samo im trebaju dokumenti. Pa što kažete na to da im se ponudi prilika da promijene stranu?", rekao je.

Uvjeren je da Europa treba odustati od ideje da će rat završiti kompromisom. Umjesto toga, trebala bi se posvetiti pobjedi Ukrajine.

"Naša je najveća nada odvojiti Putina od elita", rekao je, tvrdeći da ukrajinski napadi unutar Rusije već vrše pritisak na utjecajne osobe u zemlji. "Ukrajinci rade vrlo dobar posao jer svaki put kad nešto pogode, netko gubi novac."

Naglasio je i da će Putin pasti u trenutku kada izgubi rat.