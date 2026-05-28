Priprema za invaziju? NATO članica na granicu s Rusijom postavlja "zmajeve zube"

Latvijske nacionalne oružane snage potvrdile su da se na granici s Rusijom postavljaju protutenkovske prepreke poznate kao "zmajevi zubi".

Država je prethodno izvlastila zemljišta uz granicu, a nove obrambene prepreke postavljaju se u tri reda, širine oko deset metara. Svaki betonski blok težak je oko 1,5 tona i namijenjen je zaustavljanju kretanja vojske, Prema riječima dužnosnika, razmak između elemenata toliko je malen da ih oklopna vozila neće moći prijeći.

Pripremni radovi počeli su još prošle godine, a jedna od glavnih prepreka upravo su bila privatna zemljišta uz granicu. No, nakon izmjene zakona i naknada za vlasnike, riješen je i taj problem.

Vojska tvrdi da glavna zadaća obrambene linije nije samo odvraćanje neprijatelja, nego i mogućnost njegovog zaustavljanja izravno na granici. Voditelj projekta, Pukovnik Andris Rieksts rekao je da iskustvo rata u Ukrajini pokazuje koliko je teško vratiti izgubljeni teritorij.

Naglasio je i da se moderni rat ne vodi samo raketama i dronovima, nego i kontrolom teritorija. Osim betonskih prepreka, Latvija u budućnosti planira izgradnju protutenkovskih rovova.

Ukupna duljina granice Latvije s Rusijom i Bjelorusijom iznosi oko 450 kilometara. Tijekom 2026. vojska planira izgraditi više od osam kilometara protupokretne infrastrukture.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je slanje vojnih stručnjaka u baltičke države, nakon niza incidentata s ruskim dronovima, nakon čega je Litva testirala i nove sustave za otkrivanje dronova, uključujući i korištenje Šehida.

Baltička obrambena linija gradi se zajednički s Litvom, Estonijom i Poljskom. Projekt traje oko dvije godine, a završetak svih radova očekuje se do 2028.