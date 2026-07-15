Zašto se požar na Korčuli tako brzo širio? Vatrogasni zapovjednik otkrio što rade u državnoj firmi

Kada gori gusta borova šuma, točnije alepski bor, na lokacijama do kojih nema cesta, požarnih puteva, onda to ne izgleda sjajno.

"Neprohodno je sa svih strana, nigdje ne možete doći. Bez motorne pile ovom požaru nismo mogli prići", rekao je Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije.

Rasprava o alepskom boru traje godinama - činjenica je da se brzo širi, a bez održavanja praktički je lako zapaljiva džungla.

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"Zadnjih 120 godina on je nametnut kao kultura koja se pošumljavala, ali neobrasla šumska zemljišta, kamenjar. A ne ono što mi sada vidimo na Mljetu i na Pelješcu, gdje se alepski bor uslijed požara proširio, prešao i na poljoprivredna zemljišta, a ta zemljišta danas nema tko obrađivati i kada gori, izgore ogromne površine, a ta površina uređena je prije praktički bila prirodna barijera od požara", izjavio je Ivan Vukić, upravitelj Šumarije Dubrovnik.

A upravo je to požar i otkrio - kako su nekada izgledale parcele, u međama i suhozidima.

"Sve je bilo očišćeno, sve je bilo održavano, u lozi i maslinama", kazao je Vilijam Bosnić iz Smokvice.

A i šume su privatne, na Korčuli od 900 hektara opožarenog područja, tek 5 hektara je u vlasništvu Hrvatskih šuma.

Privatno zemljište na kojem nitko ne obavlja čišćenje požarnih puteva, pokos i održavanje.

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"Mi u propisu moramo napraviti i proredu i čišćenja, zakonski moramo odraditi sve što je propis", rekao je upravitelj Šumarije Dubrovnik Vukić.

Sada država planira na to prisiliti privatne vlasnike - glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže kako je Korčula velika opomena svima i kako će država drastičnim mjerama morati privatne vlasnike natjerati da održavaju svoje parcele. Time bi se trebala baviti ministarstva zaštite okoliša, poljoprivrede, pravosuđa.

"Stoji što je kazao zapovjednik Tucaković, da je potrebno predložiti jedno cjelovito rješenje. Praktično, ako se vlasnici ne odazovu jedan, dva, tri puta, uz kazne da se ta zemlja čisti ili na račun takvih osoba ili da se daje u zakup. Zašto se spominje Ministarstvo pravosuđa - jer uvijek stoji pitanje vlasništva kao jedna od temeljnih sloboda u zapadnim društvima. Zato postoji to otvoreno pitanje", izjavila je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede i zelene tranzicije.

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A kada govorimo o silini požara i brzini širenja još je jedno otvoreno pitanje - dalekovodi. Oba požara na Korčuli krenula su od groma, no jedan je izazvao i iskrenje dalekovoda, priopćili su iz policije. Ispod kojeg je, kaže zapovjednik Simović, bio ostavljen suhi pokos. I to nije prvi put.

"Sigurno ću sve svoje mjere usmjeriti da se ispod dalekovoda više ne čisti, zašto? Nek ostane zeleno, ne da se očistiti i ostane ispod njega. To treba poduzeti mjere. Bolje da je zeleno nego da očiste i ne odnesu. Trebamo spriječiti bar ono što možemo, nemojmo čistiti ispod dalekovoda, to ću se potruditi da tako bude", izjavio je Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednik DNŽ.

A na pitanje što je primijetio kada se govori o liniji i dalekovodu Simović je odgovorio.

Stjepan Simović Foto: Dnevnik Nove TV

"Ispod dalekovoda, to je izgorjelo skroz, od njega se jako brzo širi zato što je suho, to ću svakako poduzeti mjere da se ispod dalekovoda više ne čisti", kazao je Simović.

Suha grmljavinska nevremena sve su češća u toplijoj klimi, a time i opasnost od požara. To teško možemo spriječiti, ali zaustavljanje širenja alepskog bora, održavanje poljoprivrednih parcela i propisno održavanje i čišćenje državne infrastrukture može spriječiti katastrofalne posljedice.

Požar na Korčuli vatrogasci još nadziru - njihov posao još nije završen.