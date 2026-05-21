Procurili detalji dramatičnog poziva: Netanyahu nakon razgovora s Trumpom potpuno pobjesnio

Predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu vodili su težak telefonski razgovor o novom pokušaju postizanja dogovora s Iranom, tvrde tri izvora upoznata sa situacijom. Jedan od njih opisao je da je Netanyahuu nakon razgovora doslovno bio izvan sebe od bijesa.

U središtu novih diplomatskih napora nalazi se revidirani mirovni memorandum koji su, uz pomoć drugih regionalnih posrednika, sastavili Katar i Pakistan kako bi pokušali premostiti razlike između SAD-a i Irana. Sve se događa u trenutku dok Trump oklijeva s odlukom o mogućem masovnom napadu na Iran i još uvijek vjeruje da postoji prostor za dogovor.

Netanyahu je, međutim, izrazito skeptičan prema pregovorima. Izraelski premijer smatra da bi rat trebalo nastaviti kako bi se dodatno oslabile iranske vojne sposobnosti i nanijela šteta režimu kroz uništavanje ključne infrastrukture.

Trump i dalje javno tvrdi da vjeruje kako je dogovor moguć, ali istovremeno upozorava da je spreman nastaviti rat ako pregovori propadnu.

"Jedino je pitanje hoćemo li ovo završiti ili će potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je Trump. Kasnije je izjavio da su SAD i Iran na samoj granici između postizanja sporazuma i nastavka rata.

Američki predsjednik pritom je rekao i da će Netanyahu učiniti što god on želi kada je riječ o Iranu, naglašavajući da i dalje imaju dobar odnos, unatoč povremenim nesuglasicama oko pristupa Teheranu, piše Axios. Iran je potvrdio da razmatra ažurirani prijedlog, ali zasad nema naznaka da je spreman na značajnije ustupke.

Dorada prijedloga

Prema informacijama triju izvora, Katar, Pakistan, Saudijska Arabija, Turska i Egipat posljednjih dana intenzivno rade na doradi prijedloga kojim bi se smanjile razlike između dviju strana.

Dvojica arapskih dužnosnika i jedan izraelski izvor tvrde da je Katar SAD-u i Iranu predstavio novi nacrt sporazuma. Četvrti izvor, međutim, navodi da ne postoji zaseban katarski prijedlog, već da Doha pokušava doraditi raniji pakistanski plan.

Jedan arapski dužnosnik rekao je da je Katar početkom tjedna poslao delegaciju u Teheran kako bi s iranskim vlastima razgovarala o najnovijoj verziji nacrta.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se pregovori nastavljaju na temelju iranskog prijedloga od 14 točaka, dodajući da se pakistanski ministar unutarnjih poslova nalazi u Teheranu radi posredovanja. To mu je već drugi posjet Iranu u manje od tjedan dana.

Cilj novog diplomatskog pokušaja jest dobiti konkretnija iranska obećanja vezana uz njihov nuklearni program, ali i detaljniji američki plan o postupnom oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava, rekao je jedan arapski dužnosnik.

Unatoč tome, svi izvori upozoravaju da nije jasno hoće li Iran pristati na novi nacrt ili značajnije promijeniti svoje dosadašnje stavove.

"Katar je podržavao i nastavlja podržavati posredničke napore koje predvodi Pakistan te dosljedno zagovara deeskalaciju zbog stabilnosti regije i njezinih ljudi”, izjavio je jedan katarski diplomat.

Prema informacijama iz diplomatskih izvora, Trump je tijekom telefonskog razgovora rekao Netanyahuu da posrednici rade na pismu namjere koje bi SAD i Iran trebali potpisati kako bi formalno završili rat i otvorili 30-dnevno razdoblje pregovora o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa i otvaranja Hormuškog tjesnaca.

Dva izraelska izvora tvrde da se Trump i Netanyahu ne slažu oko ključnih koraka, dok američki izvor upoznat s razgovorom navodi da je Netanyahz bio neopisivo bijesan nakon poziva.

Prema istom izvoru, izraelski veleposlanik u Washingtonu američkim je zakonodavcima prenio da je Netanyahu zabrinut zbog razvoja situacije. Glasnogovornik veleposlanstva odbacio je takvu interpretaciju i poručio da veleposlanik ne komentira privatne razgovore.

Druga dva izvora naglašavaju da je Netanyahu bio izrazito zabrinut i u ranijim fazama pregovora, čak i kada dogovori nisu bili postignuti.

Trump je upozorio da bi se sukob mogao vrlo brzo nastaviti ako Washington ne dobije pravi odgovor, ali je istaknuo da je spreman dati pregovorima još nekoliko dana.

"Ako mogu spasiti ljude od smrti čekajući nekoliko dana, mislim da je to sjajna stvar", rekao je Trump. Bijela kuća i ured izraelskog premijera odbili su komentirati cijeli slučaj.