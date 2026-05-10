Netanyahu: "Rat još nije gotov. Otići ćemo onamo. Trump je rekao da želi"

Rat u Iranu nije gotov jer zalihe obogaćenog uranija još uvijek treba ukloniti iz Irana, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu novinaru američke mreže CBS, prema dijelu intervjua emitiranom u nedjelju.

Ratom se "puno postiglo, ali nije gotov, jer još uvijek postoji nuklearni materijal - obogaćeni uranij, koji treba ukloniti iz Irana", rekao je, dodavši da postoje i lokacije za obogaćivanje koje treba demontirati.

Na pitanje kako planira ukloniti uranij iz Irana odgovorio je: "Otići ćemo onamo i ukloniti ga."

"Predsjednik (Donald) Trump mi je rekao - 'Želim ići onamo.' I mislim da je to fizički moguće. Nije u tomu problem. Ako imamo sporazum, zašto ne? To je najbolje rješenje", dodao je.

Sudbina obogaćenog uranija koji posjeduje Iran jedno je od ključnih pitanja u razgovorima između Teherana i Washingtona čiji je krajnji cilj postizanje trajnog mira.

Posljednji javno dostupni podaci datiraju iz razdoblja neposredno prije dvanaestodnevnog rata iz lipnja 2025.

Prema inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Iran je tada posjedovao 441 kg uranija obogaćenog na 60 posto, što je blizu praga od 90 posto, koliko je potrebno za izradu nuklearne bombe, 180 kg obogaćenog na 20 posto i više od 6000 kg na 5 posto.

Zalihe obogaćene na 60 posto nalazile su se na trima lokacijama: Fordow, Natanz i Isfahan.

Od izraelsko-američkih napada u lipnju 2025. i onih u ovoj godini sudbina ovih zaliha je neizvjesna s obzirom na izostanak inspekcija IAEA-e. Nije jasno jesu li zakopane, premještene ili uništene.

"Preuzme li Međunarodna agencija za atomsku energiju odgovornost za prikupljanje uranija, mi nemamo ništa protiv", rekao je američki ministar energetike Chris Wright u drugome intervjuu za CBS u nedjelju ujutro.