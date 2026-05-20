Raste broj nesreća, a za upravljačem velik broj maloljetnika: "U najtežim slučajevima dolazi do pucanja baze lubanje"

I dalje nezaustavljivo raste broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili. U odnosu na lani plus šest posto.

"Nadamo se da će jednom stati i da neće više ići dalje. Ali povećava se iz razloga što je sve više tih sredstava na cestama", poručio je Nikola Milas, pomoćnik voditelja službe prometne policije.

U 154 prometne nesreće s električnim romobilima ove godine teško je ozlijeđeno čak 25 osoba.

"Najčešće su ozljede gornjih ekstremiteta. Na drugom su ozljede glave, mozga prilikom pada, udarca glavom o beton ili slično kada se ne koristi zsštitna kaciga. U najtežim slučajevima dolazi do pucanja baze lubanje, s mikro ili makro krvarenjima u mozgu", rekao je Andrej Angelini, ravnatelj Opće bolnice Pula.

Ulice su preplavili i prebrzi i prepravljeni električni romobili koji razvijaju brzine daleko veće od dopuštenih 25 kilometara na sat.

"Vidio sam GPS zapis povezan sa snimkom kamere na kacigi gdje brzina romobila je bila 106 kilometara na sat, to je doslovce red veličine kao da ste na fronti i upravo su vas pogodili s par projektila", rekao je Marino Tumić, profesor Industrijsko obrtničke škole Pula.

Za upravljačem i dalje velik broj djece mlađe od 14 godina kojima zakon strogo zabranjuje vožnju električnih romobila.

Dok su oni od 14 do 18 godina najrizičnija i najnesmotrenija skupina. Voze se u dvoje, bez kacige, sa slušalicama u ušima i jure gdje ne smiju. I baš oni su najčešći vozači električnih romobila.

"Oni ne moraju znati prometne propise, nije ništa propisano, oni su sudionici kao pješaci. Jako je bitna edukacija tih učenika, djece od 14 do 16 godina, to provodimo u svim osnovnim školama za učenike sedmih i osmih razreda i u srednjim školama za učenike prvih i drugih razreda", poručio je Josip Lukić, voditelj Službe prometne policije Policijske uprave istarske.

Jer ključ zaustavljanja crnih brojki je edukacija.