Na Vladi važna odluka o pravosudnoj suradnji s članicama EU-a

Vlada će sa sjednice, koja bi u podne trebala započeti u NSK, u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Radi se o novom Zakonu koji će u potpunosti zamijeniti onaj iz 2010. godine, čime se osigurava puna usklađenost s najnovijim europskim uredbama o prijenosu postupaka i preciznije prenošenje odredbi o europskom uhidbenom nalogu.

Prijedlog zakona predstavljat će temelj za postupanje domaćih pravosudnih tijela u prekograničnim kaznenim predmetima s državama članicama EU, koji se nastavlja na već uspostavljenu višegodišnju praksu primjene važećeg Zakona.

Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu te davanje mišljenja na Interepelaciju o radu Vlade na području reproduktivnih prava žena, koju je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak Taritaš (GLAS).

Vlada će donijeti i nekoliko odluka, među kojima o otpisu potraživanja i otpisu duga s osnove kamata, osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje 500. obljetnice Hrvatskog državnog sabora na Cetinu, osnivanju Vijeća za urbani razvoj, kao i program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu.