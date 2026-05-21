Provode se posebne obuke: Rusija na granicu NATO-a dostavila nuklearno streljivo

Rusija je u terenska skladišta u Bjelorusiji u sklopu velikih nuklearnih vojnih vježbi isporučila nuklearno streljivo, priopćilo je u četvrtak rusko Ministarstvo obrane.

Trodnevna nuklearna vježba, koja je započela u utorak i provodi se diljem Rusije i Bjelorusije, održava se u trenutku kada je Moskva zaglavljena u onome što naziva egzistencijalnom borbom sa Zapadom oko Ukrajine.

"U sklopu vježbe nuklearnih snaga, nuklearno streljivo dostavljeno je u terenska skladišta raketne brigade u Republici Bjelorusiji", priopćilo je ministarstvo, prenosi Reuters.

Rusija navodi da raketna postrojba u Bjelorusiji provodi obuku za preuzimanje posebnog streljiva za mobilni taktički raketni sustav Iskander-M, uključujući utovar streljiva na lansirna vozila i tajno premještanje na određeno područje za pripremu lansiranja.

Snimka koju je objavilo Ministarstvo obrane prikazuje kamion kako se vozi kroz šumu i iskrcava nepoznat teret.

🥔 Russian Defense Ministry reports that “nuclear munitions have been delivered to the field storage points of the missile brigade in Belarus.” pic.twitter.com/clVqswEXHX — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 21, 2026

Iskander-M, mobilni navođeni raketni sustav koji NATO označava kodnim imenom "SS-26 Stone", zamijenio je sovjetski sustav "Scud". Njegovi projektili imaju domet do 500 kilometara i mogu nositi konvencionalne ili nuklearne bojeve glave.

Tijekom rata u Ukrajini predsjednik Vladimir Putin više je puta podsjećao na rusku nuklearnu moć kao upozorenje Zapadu da ne ide predaleko u podršci Kijevu.

Kremlj je u srijedu komentare litavskog ministra vanjskih poslova Kęstutisa Budrysa nazvao "granično ludima" nakon što je rekao da NATO mora pokazati Moskvi da je sposoban prodrijeti u rusku enklavu Kalinjingrad. Kalinjingrad se nalazi između članica NATO-a Litve i Poljske, na obali Baltika. Ima oko milijun stanovnika i snažno je militariziran te služi kao sjedište ruske Baltičke flote.