HZJZ se oglasio zbog epidemije ebole: Objavio posebno upozorenje za putnike

HZJZ je na svojim mrežnim stranicama objavio upozorenje vezano za epidemiju ebole u afričkim državama DR-u Kongo i Ugandi.

Što je ebola?

Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole.

Prenosi se izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, bilo živih ili preminulih. U to je uključen i nezaštićen spolni odnos s pacijentima, kod kojih je virusna nukleinska kiselina detektirana i do 193 dana nakon njihova potpunog oporavka od bolesti. Stoga stvarna vjerojatnost prijenosa virusa ebole spolnim putem od osobe koja je preboljela ebolu nije poznata.

Bolest se može dobiti i izravnim kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih životinja, živih ili uginulih, poput majmuna, šumskih antilopa i šišmiša.

Virus ebole ne prenosi se zrakom poput virusa gripe.

Bolest iznenada započinje dva dana do dvadeset jednog dana nakon izlaganja virusu pojavom groznice, bolova u mišićima, slabosti, glavobolje i grlobolje.

Sljedeću fazu bolesti obilježavaju povraćanje, proljev, osip i neispravan rad jetre i bubrega. Neki pacijenti imaju obilna unutarnja i vanjska krvarenja te im prestane raditi više organa.

Ne postoji cjepivo protiv ebole uzrokovane virusom Bundibugyo niti specifično liječenje od bolesti.

Rizik od zaraze virusom ebole i kako ga izbjeći

Iz HZJZ-a ističu da, čak i ako osoba živi u zaraženim područjima ili je putovala onamo, rizik od zaraze virusom ebole izrazito je malen, osim ako je osoba bila u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama osoba oboljelih od ebole odnosno živih ili uginulih životinja. U kontakt s tjelesnim tekućinama uključen je i nezaštićen spolni odnos s pacijentima koji su se potpuno opravili od ebola virusne bolesti.

Uobičajenim kontaktom s ljudima koji ne izgledaju bolesno, na javnim mjestima, ne prenosi se virus ebole. Zaraženi ljudi u vrijeme inkubacije (prije pojave znakova bolesti) nisu zarazni za okolinu jer počinju izlučivati virus tek kada se pojave znakovi bolesti (povišena tjelesna temperatura, povraćanje, proljev, glavobolja, grlobolja…).

Virusom ebole ne može se zaraziti putem predmeta (osim ako su svježe kontaminirani krvlju i tjelesnim tekućinama bolesnika), namirnica (osim mesa zaraženih životinja) ili kupanjem u bazenu.

Komarci ne prenose virus ebole.

Virus ebole jednostavno se uništava sapunom, dezinfekcijskim sredstvima, sunčevim zrakama ili sušenjem. Pranje rublja kontaminiranog tjelesnim tekućinama u perilici za rublje uništit će virus ebole. Virus ebole živi vrlo kratko na površinama koje su na suncu ili posušenim površinama.

Epidemija ebole u DR-u Kongo i Ugandi

H ZJZ navodi kako su od početka svibnja do 18. svibnja 2026. godine prijavljene 482 sumnje na ebolu, uključujući 116 sumnji na smrt od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, provinciji Ituri. Među umrlima ima i zdravstvenih radnika koji su skrbili o pacijentima. Među 13 humanih uzoraka testiranih na virus ebole, u osam je potvrđeno da su uzrokovani virusom Bundibugyo (podvrsta virusa ebole). Također, u glavnom gradu Ugande, Kampali, kod dvije osobe (od kojih je jedna umrla) potvrđena je ebola. Moguće je da je broj oboljelih i umrlih veći od broja potvrđenih slučajeva.

Trenutačno postoji rizik od zaraze ebolom u provinciji Ituri (DR Kongo) i Kampali (Uganda), ali nije moguće isključiti mogućnost zaraze u drugim dijelovima tih dviju država, pa se u Hrvatskoj za sve putnike povratnike iz tih zemalja provode mjere zdravstvenog nadzora u trajanju od 21 dana.

Sljedeće informacije namijenjene su putnicima koji putuju u zaražena područja ili se vraćaju iz njih.

Sljedećim preventivnim mjerama može se smanjiti rizik od zaraze:

izbjegavajte izravan kontakt s krvlju ili tjelesnim tekućinama pacijenata i umrlih bolesnika, odnosno predmetima koji su svježe kontaminirani

redovito održavajte higijenu ruku pranjem sapunom i tekućom vodom i/ili antisepticima

izbjegavajte bliski kontakt s divljim životinjama (živim ili uginulim) i nemojte jesti meso divljih životinja

izbjegavajte nezaštićene spolne odnose

izbjegavajte mjesta na kojima su naseljeni šišmiši, kao što su špilje, skloništa ili rudnici.

Rizik za zdravlje putnika koji putuju poslovno i turistički u zemlje u kojima je epidemija ebole znatno bi se povisio u slučaju da osoba iz bilo kojeg razloga bude hospitalizirana jer trenutačno u bolnicama postoji rizik od dolaska u kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelih od ebole.

Savjeti osobama koje se vraćaju iz DR-a Kongo i Ugande

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, osobe koje dolaze iz zemalja u kojima ima ebole trebaju se temeljem rješenja graničnog sanitarnog inspektora podvrgnuti zdravstvenom nadzoru po ulasku u Hrvatsku.

Rizik da je osoba bila izložena virusu ebole izrazito je malen ako nije bila u bolnici u DR-u Kongo i Kampali i ako nije sudjelovala u zbrinjavanju oboljelih od ebole.

Međutim, ističu sljedeće:

"Ako razvijete povišenu tjelesnu temperaturu, groznicu, proljev, osjetite neobjašnjiv umor ili druge ozbiljne simptome (npr. povraćanje, neobjašnjiva krvarenja i tešku glavobolju) unutar tri tjedna nakon povratka iz zemalja u kojoj ima ebole ili ste bili u izravnom kontaktu s tjelesnim tekućinama živih ili preminulih osoba odnosno živih ili uginulih životinja, uključujući nezaštićen spolni odnos s bolesnicima koji su se oporavili od ebole, obavezno je da odmah potražite liječničku pomoć uz napomenu kamo ste putovali jer je moguće da su simptomi rezultat zaraze virusom ebole ili nekom drugom bolešću, poput malarije ili žute groznice, što treba odmah ispitati i započeti liječenje."