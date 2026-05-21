Procurile nove snimke: Na maturalnoj zabavi u BiH se potukle majke učenika, stigla i policija

Proslava mature u nekoliko je trenutaka prerasla u masovnu tučnjavu - ali ne učenika, već njihovih majki. Snimke su se brzo proširile društvenim mrežama, a daljnju eskalaciju sukova morala je spriječiti policija.

Prema riječima svjedoka, incident se dogodio na maturalnoj zabavi u JU II Srednja škola Cazin, u subotu, 16. svibnja. Navodno je sve počelo zbog gužve i pokušaja zauzimanja mjesta bliže crvenom tepihu radi fotografiranja maturanata.

Svađa јe brzo prerasla u fizički obračun, a roditelji i gosti su pokušali razdvojiti majke učenika. Na kraju je, prema pisanju lokalnih medija, kako bi spriječila daljnji sukob, intervenirala i policija.

Fotografije i snimke tučnjave uskoro su se proširile društvenim mrežama, a korisnici su osudili ponašanje odraslih, komentirajući da je proslava ostala u sjeni zbog neprimjerenog ponašanja odraslih.

Još nije poznato hoće li protiv roditelja biti poduzete daljnje mjere.