Procurile nove snimke: Na maturalnoj zabavi u BiH se potukle majke učenika, stigla i policija

Incident se dogodio na maturalnoj večeri u Cazinu, a na novoobjavljenim snimkama jasno se vidi tučnjava majki učenika.
Proslava mature u nekoliko je trenutaka prerasla u masovnu tučnjavu - ali ne učenika, već njihovih majki. Snimke su se brzo proširile društvenim mrežama, a daljnju eskalaciju sukova morala je spriječiti policija.
Prema riječima svjedoka, incident se dogodio na maturalnoj zabavi u JU II Srednja škola Cazin, u subotu, 16. svibnja. Navodno je sve počelo zbog gužve i pokušaja zauzimanja mjesta bliže crvenom tepihu radi fotografiranja maturanata.
Svađa јe brzo prerasla u fizički obračun, a roditelji i gosti su pokušali razdvojiti majke učenika. Na kraju je, prema pisanju lokalnih medija, kako bi spriječila daljnji sukob, intervenirala i policija.