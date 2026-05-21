Detalji smrti jednog od najbogatijih Europljana šokirali istražitelje: Nakon odluke o izmjeni oporuke sve se promijenilo

Sin osnivača modnog diva Mango, Jonathan Andic, našao se u središtu šokantne istrage nakon što su španjolske vlasti posumnjale da smrt njegova oca, milijardera Isaka Andica, možda nije bila nesreća. Novi sudski dokumenti otkrivaju niz detalja koji su istražitelje naveli na sumnju da je pad s planine Montserrat kod Barcelone možda bio unaprijed planiran.

Jonathan Andic (45) pritvoren je zbog sumnje na moguće ubojstvo svog oca, osnivača Manga, koji je u prosincu 2024. poginuo nakon pada s gotovo 150 metara visine tijekom planinarenja u blizini Barcelone. U utorak je platio jamčevinu od čak 840.000 funti kako bi izbjegao odlazak u zatvor dok traje istraga.

No dokument koji je objavila sutkinja Raquel Nieto Galvan sada baca potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj. U njemu se navodi da su otac i sin navodno imali loš odnos u vrijeme tragedije te da je Jonathan bio opsjednut novcem. Policija tvrdi da su te zaključke temeljili na iskazima svjedoka, ali i na porukama s WhatsAppa koje su analizirane tijekom istrage, piše The Sun.

Posebno je alarmantna tvrdnja istražitelja da je Jonathan čak tri puta prije kobnog dana obilazio planinarsku rutu na Montserratu kojom je kasnije poveo oca. Sudski dokument navodi i da su forenzičari na mjestu pada pronašli tragove obuće koji, prema policijskim analizama, nisu bili u skladu s običnim poskliznućem.

Isak Andic sa sinom Jonathanom Foto: Profimedia

Istražitelji tvrde da je na tlu vidljivo trljanje potplatom cipela pokojnika, koje je, prema njihovim procjenama, izvedeno najmanje četiri puta naprijed-natrag kako bi nastali tragovi kakvi su pronađeni na planini.

Sumnju je dodatno pojačalo i sinovo ponašanje nakon tragedije. Prema sudskom dokumentu, u ožujku 2025. navodno je izbrisao sav sadržaj sa svog mobitela, a zatim nabavio novi telefon u Ekvadoru nakon što je stari izgubio pod čudnim okolnostima.

Sutkinja je navela kako dosadašnja istraga daje dovoljne indicije za pretpostavku da smrt Isaka Andica možda nije bila slučajna, uz aktivno i unaprijed smišljeno sudjelovanje Jonathana Andica.

Policija tvrdi i da je Jonathan davao kontradiktorne izjave. U prvom iskazu, danom 14. prosinca 2024., rekao je da je hodao nekoliko koraka ispred oca, koji se zaustavio kako bi fotografirao krajolik mobitelom. Tvrdio je da nije vidio trenutak pada, već samo čuo kotrljanje kamenčića prije nego što se okrenuo i ugledao tijelo kako pada kroz grmlje.

No dva tjedna kasnije, u drugoj izjavi, promijenio je priču i rekao da je njegov otac koristio mobitel samo na početku planinarenja. Policijska analiza Isakova telefona kasnije je pokazala da je milijarder doista snimio samo jednu fotografiju i jedan video na samom početku uspona te da poslije više nije koristio uređaj.

Obdukcija je dodatno zakomplicirala situaciju jer je pokazala da je Isakov telefon nakon pada pronađen u njegovu džepu, a ne u rukama ili izgubljen među stijenama i grmljem, kako je Jonathan ranije sugerirao. U dokumentu se navodi i da je malo vjerojatno da Jonathan nije vidio trenutak pada ako su doista hodali zajedno.

Financijski motiv

Istraga se posebno fokusira i na financijski motiv. Policija tvrdi da je Jonathanova opsesija novcem postala očita kada je od oca navodno tražio dio nasljedstva još dok je milijarder bio živ. Dokument navodi da se Isak osjećao prisiljenim pristati kako bi zadržao odnos sa sinom.

Dodatni sukob navodno je izbio sredinom 2024., kada je Jonathan saznao da njegov otac planira promijeniti oporuku i dio bogatstva preusmjeriti u zakladu za pomoć ljudima u potrebi. Istražitelji tvrde da se nakon toga Jonathanovo ponašanje prema ocu značajno promijenilo.

Prema policijskoj verziji događaja, otac je potom prihvatio sinov poziv na privatno putovanje u Montserrat kako bi pokušali izgladiti odnose i razgovarati nasamo. Jonathan navodno nikada nije osnovao humanitarnu zakladu koju je njegov otac želio pokrenuti.

Jonathan Andic zasad nije formalno optužen. Prema španjolskom pravosudnom sustavu, optužnice se podižu tek neposredno prije suđenja, nakon završetka detaljne sudske istrage, koja može trajati mjesecima. Trenutačno ima status osobe pod službenom istragom u okviru slučaja mogućeg ubojstva.

Isak Andic bio je osnivač jednog od najvećih europskih modnih carstava. Mango je osnovao 1984. godine zajedno s bratom Nahmanom, a kompanija danas posluje u više od 120 zemalja, ima oko 2800 trgovina i više od 16.000 zaposlenika. Forbes je njegovo bogatstvo procjenjivao na 4,5 milijardi dolara, čime je bio najbogatija osoba u Kataloniji i jedan od najbogatijih ljudi u Španjolskoj.

Unatoč golemom bogatstvu vodio je izrazito povučen život i rijetko se pojavljivao u javnosti. Tek se 2007. prvi put ozbiljnije eksponirao medijima, zbog čega su njegove fotografije godinama bile rijetkost.