10 savjeta za savršen travnjak!

Redovno kosite travnjak, ljeti ga zalijevate, ali on i dalje ima rupe koje treba dosijati, javljaju se korovi, a vlati trave izgledaju polegnuto, s pregorenim vrhovima? Ne brinite, niste jedini!

U čemu je tajna profesionalno održavanih travnjaka? Zbog čega su oni uvijek toliko zeleni, bujni, kako uvijek izgledaju uredno?

Zlatno pravilo košenja - 1/3 visine!

Ovo pravilo kaže da se pri jednom košenju nikada ne uklanja više od 1/3 visine vlati trave. Pitate se zašto? Ako se travnjak prekratko pokosi, i to odjednom, veća je šansa za razvoj korova. Naime, sunčeva svjetlost ne pogoduje samo vlatima trave, već i korovima. Ako je travnjak prekratak, svjetlost lakše dopire do tla, što pospješuje klijanje sjemena korova. Također, lakše dolazi do isparavanja vode iz tla.

Mijenjajte pravac prilikom košenja!

Nemojte uvijek kositi travu u istom smjeru. Kada stalno kosite isto, vlati trave se polegnu u jednom smjeru. Ako mijenjate pravac svaki put kada kosite, spriječit ćete zbijanje zemlje, a travnjak će izgledati zdravije i jače. Ako ste prošli put kosili horizontalno, ovaj put radite vertikalno ili dijagonalno, kako biste potakli travu da raste gušće, a vlati budu uspravne.

Kosilica je najvažnija stavka!

Oštrica kosilice mora uvijek biti dovoljno oštra. U suprotnom će vlati trave izgledati počupano, oštetit će se, stvoriti ulazne točke za prodor patogena. Jednostavno, bez dobre kosilice nema lijepog travnjaka, ma koliko vremena uložili u njegovo održavanje!

Model kosilice treba prilagoditi veličini travnjaka i samom terenu. Danas se na tržištu mogu pronaći rješenja za brzo i lako održavanje velikih travnjaka. Zahvaljujući automatizaciji, briga o zelenim površinama više ne mora biti „noćna mora“.

Takvo rješenje je robotska kosilica koja navigira bez granične žice zahvaljujući GPS-u, RTK anteni i AI kameri. Precizno pozicioniranje omogućava košenje u paralelnim tragovima i osigurava učinkovitu njegu travnjaka u najkraćem mogućem roku.

Do 3000 četvornih metara travnjaka može se održavati bez napora. Visina rezanja između 2 i 10 centimetra može se odabrati i automatski postaviti putem aplikacije ovisno o području.

Ne gazite po travnjaku prije košenja!

U suprotnom, trava neće rasti ujednačeno. Naime, ugažene vlati trave se ne ispravljaju odmah, te ih kosilica neće moći ravnomjerno skratiti. Naročito ako je trava mokra. Pored toga, hodanje po mokroj travi sabija zemlju i otežava dotok zraka do korijena.

Košenje i žurba ne idu zajedno!

Ako samo gledate kako da što prije završite posao, najvjerojatnije ćete preskočiti određene dijelove travnjaka, oštetiti vlati. Košenje travnjaka radi se ujednačenim tempom. Tako ćete postići precizan rez, pritom manje opteretiti samu kosilicu.

Ako nemate vremena za redovno održavanje travnjaka i pravilnu brigu o njemu, najbolje je da ovaj posao prepustite stručnjacima. Danas su cijene košenja travnjaka pristupačnije nego prije, zbog čega se sve više ljudi kod nas odlučuje da taj posao prepusti iskusnim vrtlarima.

Vrijeme košenja je bitno!

Naročito tijekom ljetnog perioda. Nikada ne treba kositi u podne, kada je sunce najjače. Prvenstveno zbog svog zdravlja, ali i zbog toga što vrhovi trave zbog gubitka vlage na visokim temperaturama požute. Zbog toga travnjak poprima smeđu boju, postaje podložan bolestima.

Ipak, nemojte kositi ni jako rano jer je tada trava još vlažna od rose. Pričekajte barem 8 sati ujutro. Ako ne stignete pokositi početkom dana, pričekajte kasno poslijepodne da se temperatura snizi. Najbolji period za košenje tijekom ljeta je 8 h i 18 h.

Redovno uklanjajte opalo lišće i drugi organski materijal!

Naročito tijekom jeseni. Opalo lišće, grančice i drugi organski ostaci ne bi trebali dugo ostajati na travnjaku. Kada prekriju travu, sprječavaju dotok svjetlosti i zraka, a zadržavaju vlagu, što dovodi do truljenja i bolesti travnjaka. Vlažni slojevi će se brzo slijepiti i “gušiti” travu ispod njih.

Zalijevajte travnjak ujutro!

Najbolje vrijeme za zalijevanje travnjaka je od 6 do 9 h ujutro, odmah nakon izlaska sunca. Tada je isparavanje vode najmanje, voda prodire dublje u zemlju, a listovi imaju cijeli dan da se osuše, što smanjuje rizik od gljivičnih bolesti. Alternativa je kasno poslijepodne, iako jutarnje zalijevanje stručnjaci najviše preporučuju. Najvažnije pravilo zalijevanja je - ne zalijevati u podne!

Kada smo već kod zalijevanja:

Zalijevajte rjeđe, ali obilno!

Umjesto svakodnevnog površinskog zalijevanja, travnjak je bolje zalijevati rjeđe, ali s više vode. Time voda prodire dublje u zemlju i potiče razvoj dubljeg i snažnijeg korijena. Vlati trave s plitkim korijenom - koji je posljedica zalijevanja “po malo” - osjetljivije su na sušu i ljetne vrućine. Za zalijevanje travnjaka najbolje je koristiti automatizirane sustave za zalijevanje.

Zanimljivost: Potrebno je 20-30 l vode po kvadratnom metru tjedno kako bi travnjak ostao bujan i zelen!

Aeracijom osigurajte travnjaku kisik!

Jednom ili dva puta godišnje osigurajte svom travnjaku aeraciju, naročito ako je tlo glinasto. Aeracija je zapravo prozračivanje travnjaka, postupak mehaničkog otvaranja zemlje kako bi zrak, voda i hranjive tvari lakše dolazili do korijena. Aeracijom se sprječava zbijanje zemlje - što se često događa kod travnjaka koji se intenzivno koriste - poboljšava se rast trave, povećava otpornost na korov i štetnike te potiče regeneracija trave.

Za aeraciju se može koristiti mehanizacija - aerator, kojim se vrši perforiranje zemlje malim rupicama - ili se posao može obaviti ručno, uz pomoć vila, na dubini od oko 7 cm. Razmak između rupa trebao bi biti oko 8–10 cm.

Na kraju, travnjak nije samo zelena površina oko kuće. On je mjesto za odmor, igru, druženje i prvi detalj koji svi primijete kada uđu u dvorište. Zato vrijedi uložiti malo više pažnje kako bi tijekom cijele godine izgledao uredno, bujno i njegovano.