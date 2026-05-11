Preminuo dugogodišnji ravnatelj Specijalne bolnice Krapinske Toplice

U 83. godini života preminuo je primarijus dr. Marcel Majsec, ugledni zagorski kardiolog i dugogodišnji ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

U toj zdravstvenoj ustanovi radio je od 1980. do umirovljenja, pozicioniravši je kao jedno od najvažnijih rehabilitacijskih središta u Hrvatskoj.

Uz bogatu liječničku i znanstvenu karijeru, dr. Majsec ostvario je politički angažman kao zastupnik u Hrvatskom saboru.

Za svoj dugogodišnji rad i posvećenost razvoju zdravstvenog sustava okrunjeni su brojnim priznanjima.

Sućut obitelji u povodu smrti primarijusa dr. Majseca izrazio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"Dr. Majsec dao je uistinu snažan osobni pečat razvoju hrvatske rehabilitacijske medicine, osobito u području kardiološke rehabilitacije. Pod njegovim vodstvom Specijalna bolnica u Krapinskim Toplicama izrasla je u jedno od najvažnijih rehabilitacijskih središta u Hrvatskoj, prepoznato po stručnosti i kvaliteti skrbi za pacijente. Pritom je ostavio neizbrisiv trag među kolegama, suradnicima i brojnim pacijentima kojima je pomagao tijekom desetljeća predanoga rada.

Ujedno, dr. Majsec dao je i vrlo vrijedan doprinos hrvatskom političkom životu. Kao zastupnik Hrvatske demokratske zajednice u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora od 1992. do 2000. godine aktivno je sudjelovao u demokratskim procesima i donošenju važnih odluka u jednom od najzahtjevnijih i najvažnijih razdoblja suvremene hrvatske povijesti.

Predanost javnom dobru dr. Marcela Majseca, njegov profesionalni integritet i snažan utjecaj na razvoj zdravstvene skrbi u Hrvatskoj pamtit ćemo s osobitim uvažavanjem", stoji u izrazu sućuti predsjednika Sabora.

Na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije objavljeno je pismo sućuti koje je uputio župan krapinsko-zagorski Željko Kolar.

"S velikom tugom i žaljenjem primili smo vijest o smrti dr. Marcela Majseca, istaknutog liječnika, dugogodišnjeg ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama i čovjeka koji je svojim radom uvelike obilježio zdravstveni sustav Krapinsko-zagorske županije.

Tijekom svoje bogate profesionalne karijere dao je nemjerljiv doprinos razvoju zdravstvene skrbi i rehabilitacijske medicine, osobito u rodnim Krapinskim Toplicama, gdje je od 1970. godine djelovao kao liječnik, a od 1980. do 2009. i kao ravnatelj bolnice. Za njegova mandata u sklopu Specijalne bolnice Krapinske Toplice otvorena je škola za djecu s tjelesnim oštećenjima, obnovljene su kupelji, Bolnici za reumatske bolesti i rehabilitaciju dograđen je suvremeno uređen novi bolnički odjel s 270 kreveta, a u bolničkim prostorima s radom su započele i bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju Magdalena te bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion.

Svoj profesionalni autoritet i iskustvo nesebično je stavljao u službu zajednice kroz javni i politički angažman, kao zastupnik u Hrvatskom saboru te član Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Svojim znanjem, vizijom i predanim radom stekao je poštovanje struke i zajednice, a za izniman doprinos zdravstvu i društvu Krapinsko-zagorske županije 2018. godine dodijeljena mu je Plaketa Krapinsko-zagorske županije za životno djelo. Dr. Marcel Majsec također je bio nositelj odlikovanja na nacionalnoj razini, a njegov je rad dodjelom posebnih priznanja prepoznat i od više jedinica lokalne samouprave u našoj županiji.

Odlaskom dr. Marcela Majseca opraštamo se od čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio brizi za druge, razvoju zdravstvenog sustava i dobrobiti zajednice. Njegova stručnost, predanost i ljudskost ostavili su trajan trag u našoj županiji i među generacijama ljudi kojima je pomagao. U ime Krapinsko-zagorske županije i svoje osobno ime izražavam iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima, suradnicima i svima koji su ga poznavali i poštovali."