Burna rasprava u Saboru, pljuštale optužbe: "U kaljuži koju ste sami zamijesili nećemo sudjelovati"

Zastupnici SDP-a i Možemo! poručili su u srijedu, raspravljajući o prijedlogu tri kandidata za suce Ustavnog suda, da neće sudjelovati u tom izboru po modelu ucjene i ultimatuma vladajućih, a iz HDZ-a uzvratili kako su oni ti koji opstruiraju izbor i ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

"Ustavni sud nije ni HDZ-ov, ni SDP-ov, ni oporbeni, ni vladajući, Ustavni sud je institucija Republike Hrvatske i njegova je zadaća štititi Ustav i građane, uključujući i od samovolje vlasti. Zato želim vrlo jasno reći -mi nismo protiv izbora ustavnih sudaca, mi želimo funkcionalan Ustavni sud, ali nećemo sudjelovati u izboru po modelu ucjene, ultimatuma i političke trgovine", poručio je uime Kluba SDP-a Saša Đujić.

Sabor raspravlja, a sutra bi trebao glasati, o prijedlogu tri kandidata koji je Saboru s Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputila vladajuća većina bez nazočnosti oporbe, koja je tu sjednicu napustila.

To su Željko Pajalić, Mladen Sučević, koje nominira većina, te Goran Selanec za kojeg iz HDZ-a ističu da je bio uvjet ljevice. Nakon govora uime Kluba, SDP-ovi zastupnici su napustili i današnju plenarnu sjednicu, ne želeći sudjelovati "u ovoj predstavi."

Đujić je istaknuo da SDP neće dati ruku za izbor sudaca koji se javnosti predstavljaju kao rezultat dogovora, a zapravo su rezultat zatvorenog paketa i pritiska vladajuće stranke i Andreja Plenkovića. Poručio je kako SDP time ne ruši državu ni Ustavni sud, ne blokira institucije, kako to HDZ tvrdi, već suprotno, odbija sudjelovati u njihovu političkom zarobljavanju.

"SDP neće biti protiv zato što je oporba, iz inata ili zbog stranačkog nadmetanja. Ali neće biti ni za ako se od nas traži da budemo smokvin list za političko preuzimanje Ustavnog suda", rekao je. Dodao je kako Klub zastupnika SDP-a ne traži "svoje suce", nego suce koji neće služiti nikome osim Ustavu.

"Ako vladajuća većina nema 101 ruku, onda to nije razlog razlog za optuživanje oporbe, nego za ozbiljan razgovor. Ali HDZ ponovno radi ono što radi godinama, institucije tretira kao vlasništvo, a mi to odbacujemo. Pred nama je izgledno ponavljanje natječaja i u tom ponovljenom procesu spremni smo na dogovor, ali bez ucjene, bez ultimatuma i bez političke trgovine institucijama", poručio je Đujić.

Možemo!: Imamo dva presedana

Ni zastupnici Kluba Možemo! neće podržati ovaj prijedlog, potvrdila je predsjednica Kluba Sandra Benčić, a kao razloge navela dva presedana.

"Prvi je izravno miješanje premijera te postavljanje uvjeta za razgovore vezanjem izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca u paketu, za što su ustavni stručnjaci, a i Ustavni sud prije nekoliko godina, rekli da nije u skladu s Ustavom. Kriterij za razgovore je Plenkoviću bio i da će on imati svoju većinu na Ustavnom sudu", kazala je te ustvrdila kako "nitko normalan" na to ne može pristati.

Teza da bi parlamentarna većina imala svoju većinu u Ustavnom sudu i da bi Ustavni sud trebao reflektirati odnos snaga u parlamentu je duboko protuustavna i protiv temelja fundamenata ove države, naglasila je Benčić. Drugi presedan je, navela je, da je prijedlog kandidata upućen u Sabor bez dogovora s opozicijom, što se, kazala je, nikada nije dogodilo.

Upravo je Plenković taj koji blokira ovaj proces, ustvrdila je.

"Nakon što je sedam puta blokirao proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, javnost uvjerava da je opozicija ta koja blokira proces izbora ustavnih sudaca, pazite koji je to đon obraz. Opozicija ne dozvoljava ili, prema njegovim riječima, blokira to da premijer kadrovira Ustavni sud, da, s ponosom ću to reći. Da sam ga mogla spriječiti kad je birao Soptu ili Turudića ili Mikulića, blokirala bih ga, ali tad su mu bile dovoljne ručice obične većine. Naše ručice za to Plenkovićevo kadroviranje neće dobiti", poručila je.

Rasprava HDZ-ovaca i Možemo!

HDZ-ov Maksimilijan Šimrak upitao ju je zašto tako nije blokirala svog Tomislava Tomaševića i kadroviranje Koste Kostanjevića "pa da gradski proračun ne izgubi stotine tisuća eura koje ste 'mrknuli' u toj aferi".

Malenica je podsjetio da su pregovori prekinuti nakon dočeka rukometaša te da je oporba htjela progurati na plenarnu sjednicu svih 13 kandidata, također, bez dogovora s većinom.

"Vama je, dakle, najgori ishod bio taj da svi kandidati dođu na plenum, da se o svima raspravlja i da svi zastupnici imaju prilike odlučivati o svakom kandidatu? Hvala što ste to rekli", uzvratila je Benčić.

HDZ-ov Nikola Mažar uputio ju je na članak 6. Ustavnog zakona koji, naveo je, propisuje da se Saboru šalje 'uži broj' kandidata, a ne svi. "Nemojte od nas tražiti protuzakonito djelovanje", poručio je.

Vaš uvjet za izbor ustavnih sudaca je da imate svoju većinu i da ide u paketu s Vrhovnim sudom, a suprotno odluci Ustavnog suda, opetovala je Benčić, a HDZ-ova Danijela Blažanović uzvratila da su Možemo! i junior partner SDP ti koji konstantno opstruiraju izbor i ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda i koji su odustali od razgovora.

"Ucjena je vaša, odgovornost je vaša", nastavila je Urša Raukar Gamulin (Možemo!).

"Predsjednik najveće i najjače stranke je predložio jedan konstruktivan prijedlog, a vi se ponašate kao uvrijeđena nevjesta nakon dočeka rukometaša i opstruirate oba izbora", odgovorila je Blažanović.

Most: U ovoj priči nema nevinih

Mostov Nikola Grmoja stava je kako u ovoj priči nema nevinih jer i jedni i drugi žele kontrolu nad Ustavnim sudom. Smatra i kako je ta politička epizoda dobra kako bi građani vidjeli da Ustavni sud nije nekakvo stručno već političko tijelo u kojem političke stranke žele imati svoje ljude koji će onda donositi odluke kako odgovara jednima ili drugima.

"Vrlo vjerojatno SDP samo glumi da nešto pregovara već mjesecima i da se oni dogovaraju ali je sasvim jasno da im je bolje da do dogovora ne dođe", kazao je.

Grmoja drži i da su premijer Plenković i Malenica napravili "neviđeni politički diletantizam" jer su vezivanjem izbora tri ustavna suca sa izborom predsjednika Vrhovnog suda - posebice sa sedam rušenjem kvoruma ili micanjem te točke s Odbora za pravosuđe -" sami sebe uvalili".

"Sami ste ovo skuhali i sad samo jedite što ste skuhali", poručio je.

Marijana Puljak (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) istaknula je kako i jedna i druga strana u ovoj priči smatra da je u pravu jer im to sustav dopušta. Kako se ubuduće ne bi događale ovakve političke blokade, predlaže model po kojem bi pet sudaca birao Sabor, četiri predsjednik Republike uz mišljenje neovisne stručne komisije te četiri zajednički vrhovni sudovi i to na 10 godina bez mogućnosti reizbora.

Klub nezavisnih zastupnika u raspravi nije sudjelovao, a neće ni u glasovanju, najavio je njihov Nino Raspudić u traženju stanke uoči rasprave.

"Ako su potrebne dvije trećine za izbor ustavnih sudaca, što sugerira što širi mogući konsenzus, bilo bi normalno da su svi narodni izabrani zastupnici pitani za mišljenje. Stoga u kaljuži koju ste sami zamijesili, u toj lakrdiji, mi nećemo sudjelovati, niti u raspravi niti na glasanju", kazao je.

HDZ: Kad se biralo 10 sudaca nije bila politička trgovina

Malenica je uime Kluba HDZ-a podsjetio predstavnike oporbe da su se, kada se biralo 10 sudaca Ustavnog suda, vodili načinom 'pet je naših kandidata, pa vi ove ostale birajte'.

"Sada se govori i spominje politička trgovina, a tada nije bila politička trgovina, to samo pokazuje njihovu dosljednost", rekao je.

Naglasio je da Ustavni sud štiti ustavni poredak, nadzire ustavnost zakona, štiti temeljna prava slobode građana i slično te da zato izbor ustavnih sudaca mora biti vođen kriterijima stručnosti, iskustva, profesionalnog integriteta i profesionalne vjerodostojnosti. Poručio je da Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo te su neovisni i imaju profesionalni integritet.

"To je sve ono što su predstavnici oporbe čitavo vrijeme inzistirali i govorili o tome kakve kandidate žele u Ustavnom sudu. Upravo je i prijedlog o kojem danas raspravljamo išao u tom smjeru da imamo kandidate koji ispunjavaju te kriterije", kazao je.

Malenica je upozorio da se trenutno na Ustavnom sudu događa opstrukcija dijela sudaca kod formiranja vijeća Ustavnog suda, stoga je apelirao na suce da se ponašaju po prisezi i omoguće neometan rad Ustavnog suda. A kako je rasprava tekla, tako se i lijeva strana sabornice sve više praznila. I ostatak oporbe je nakon iznošenja svojih stavova napustilo sjednicu.