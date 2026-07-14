Objavljen posljednji intervju poznate političarke: Samo 20 minuta kasnije brutalno je ubijena, a njezine riječi zvuče jezivo

Poznata britanska političarka Ann Widdecombe posljednji intervju snimila je svega dvadesetak minuta prije ubojstva.

U njemu je politiku opisala kao "igru osobnog uništenja". Policija sada istražuje je li 78-godišnjakinja bila žrtva politički motiviranog napada.

Snimka razgovora nastala je 8. srpnja između 11:54 i 12:10 u intervjuu koji je Widdecombe snimala za kršćansku radijsku postaju. Intervju nije emitiran uživo, a trebao je biti objavljen nekoliko dana kasnije. Nakon smrti političarke njezina je obitelj odobrila objavu snimke.

Prema navodima policije, 78-godišnjakinja je napadnuta oko 12:30 u svom domu u Dartmooru, na jugozapadu Engleske. Nepunih 15 minuta prije toga poslala je posljednju poruku uoči televizijskog gostovanja koje je bilo zakazano za 13 sati, piše The Sun.

U razgovoru je branila čelnika stranke Reform UK Nigela Faragea. Osvrnula se i na političku atmosferu u Velikoj Britaniji. "Već dugo se vodi igra osobnog uništenja. Ne pogađa samo Nigela, nego brojne političare", rekla je Widdecombe.

Dodala je i da je imovinska kartica izgubila svoju izvornu svrhu te se, prema njezinu mišljenju, pretvorila u sredstvo za traženje propusta.

"To je postala igra u kojoj svi pokušavaju pronaći nešto što možda niste prijavili, iako ste smatrali da to nije potrebno. Ja sam, primjerice, prijavljivala baš sve, čak i kada je to bilo potpuno besmisleno", kazala je.

Snimka pokazuje da je intervju snimila u knjižnici svoje kuće u Devonu, odjevena jednako kao tijekom jutarnjeg gostovanja oko 8 sati.

Voditelj James Maidment-Fullard rekao je da je vijest o njezinoj smrti primio s nevjericom. "Gledao sam u mobitel kada sam vidio vijest. Mislio sam da je riječ o pogrešci. Kako su stizali novi detalji i kako je vremenski slijed postajao jasniji, bio sam duboko potresen. Iskreno, još se pokušavam pomiriti sa svime", rekao je.

Dodao je da je policiji prijavio postojanje snimke intervjua, ali da istražitelji zasad nisu zatražili njezin pregled.

Zbog ubojstva je uhićen 28-godišnji muškarac iz Rotherhama na sjeveru Engleske. Osim za ubojstvo, sumnjiči ga se i za pripremanje ili poticanje terorističkog čina.

Istražitelji vjeruju da je automobilom prešao više od 430 kilometara do njezina doma, nakon čega se vratio kući.

Iako se isprva sumnjalo da je riječ o neuspjeloj provali, istragu je preuzela britanska protuteroristička policija nakon što su na elektroničkim uređajima osumnjičenog pronađeni novi dokazi.

Prema pisanju britanskih medija, na uređajima su pronađeni materijali povezani s Rusijom i komunizmom, a istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li politički stavovi osumnjičenika bili motiv napada.

Na dan smrti Widdecombe je trebala gostovati i u emisiji na televiziji Channel 5, no nakon posljednje poruke producentima više nije odgovarala na pozive ni poruke.

Nije se priključila ni videosastanku koji se trebao održati u 12:48, nakon čega su producenti bezuspješno pokušavali stupiti s njom u kontakt.

Voditelj emisije tijekom programa potvrdio je da je trebala gostovati, ali da je iznenada prestala odgovarati. Budući da je živjela sama, njezino tijelo pronađeno je tek sljedećeg dana oko 11:40, gotovo 24 sata nakon što istražitelji vjeruju da je ubijena.

Britanska protuteroristička policija priopćila je da je preuzela istragu nakon što su se pojavile "nove informacije i dokazi". Naglasili su da istražuju više mogućih motiva napada te pozvali sve koji imaju korisne informacije da se jave policiji.