Trebala se pojaviti u TV emisiji, a onda se prestala javljati: Otkriveni novi detalji ubojstva poznate političarke

Britanska policija uhitila je 28-godišnjeg muškarca zbog sumnje na ubojstvo bivše konzervativne zastupnice Ann Widdecombe.

Njezino tijelo pronađeno je u četvrtak u njezinu domu na jugozapadu Engleske, na rubu nacionalnog parka Dartmoor.

Policija je priopćila da je osumnjičenik uhićen u petak navečer na području Južnog Yorkshirea. Riječ je o britanskom državljaninu koji se nalazi u policijskom pritvoru.

Istražitelji su otkrili da je 78-godišnja Widdecombe napadnuta oko 12:30 u srijedu, gotovo 24 sata prije nego što je pronađena mrtva s teškim ozljedama, piše Sky News.

Muškarac (26), koji je ranije bio uhićen zbog sumnje na ubojstvo, u subotu je pušten iz pritvora.

Ann Widdecombe bila je zastupnica Konzervativne stranke od 1987. do 2010. godine. Nakon odlaska iz parlamenta ponovno se uključila u politički život kao jedna od istaknutih zagovornica Brexita uoči referenduma 2016. godine.

Tri godine poslije pridružila se stranci Brexit i postala zastupnica u Europskom parlamentu. Reform UK-u pristupila je 2023. godine, gdje je bila glasnogovornica za imigraciju i pravosuđe.

Čelnik Reform UK-a Nigel Farage u subotu je posjetio Devon i položio vijenac u njezinu čast. Istodobno je potvrđeno da su zastupnici njegove stranke dobili 24-satnu zaštitu, koju financira stranka zbog straha od mogućih sličnih napada.

Farage je u petak izjavio da je smrt Ann Widdecombe "strašan odraz današnje Britanije" te upozorio da je osobama koje djeluju u javnom i političkom životu sigurnost sve više ugrožena.

Widdecombe se u srijedu nije pojavila u unaprijed dogovorenom televizijskom gostovanju niti je odgovarala na poruke. Produkcija je o tome obavijestila njezina agenta, nakon čega je slučaj prijavljen policiji koja je pokrenula istragu.