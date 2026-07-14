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Končar otvorio laboratorij vrijedan 20 milijuna eura, a počinje s izgradnjom još jednog

PišeVanja Margetić, 14. srpnja 2026. @ 14:21 komentari
Končar otvorio laboratorij za električne strojeve - 2
Končar otvorio laboratorij za električne strojeve - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
U novom laboratoriju radit će dvadesetak domaćih stručnjaka. Osim tog, zbog obima posla već je počela izgradnja još jednog laboratorija na istoj lokaciji.
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