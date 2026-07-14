Končar otvorio laboratorij vrijedan 20 milijuna eura, a počinje s izgradnjom još jednog

Dvadeset milijuna eura vrijedan laboratorij za velike električne strojeve otvorio je Končar u Bedekovčini. Ispitivanja će biti usmjerena prema najsuvremenijoj tehnologiji u elektroenergetskom sektoru zbog daljnjeg širenja na međunarodna tržišta.

U novom laboratoriju radit će dvadesetak domaćih stručnjaka. Osim tog, zbog obima posla već je počela izgradnja još jednog laboratorija na istoj lokaciji.

"Želio bih još jednom istaknuti da je izgradnja ovog laboratorijskog centra za velike električne strojeve i pogone za nas iznimno važan iskorak u tehnološkom smislu", rekao je predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.

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Dalibor Filipović-Grčić s Končareva Instituta za elektrotehniku rekao je da je ovo laboratorij za ekstremno visoke napone, kakvih u Hrvatskoj nema, te da je ujedno specijaliziran za ispitivanje opreme koja se koristi u istosmjernom prijenosu energije.

"To je tehnologija koja je u rastu, dakle raste iznimno brzo i odgovara na niz izazova moderne energetike", rekao je Filipović-Grčić.