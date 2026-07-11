Bivša konzervativna ministrica pronađena mrtva u kući: Policija uhitila muškarca, a onda je došlo do obrata

Istraga smrti bivše konzervativne ministrice Ann Widdecombe dobila je novi obrat.

Policija je pustila na slobodu 26-godišnjaka uhićenog zbog sumnje na ubojstvo te nastavlja potragu za odgovornima.

Iz policije su poručili da muškarac više nije predmet istrage te da je njihov glavni cilj utvrditi tko je odgovoran za smrt 78-godišnje političarke i rasvijetliti sve okolnosti slučaja.

"Detektivi i dalje provode brojne istražne radnje i odlučni smo utvrditi što se točno dogodilo", rekao je pomoćnik glavnog policijskog zapovjednika Matt Longman. Dodao je da istraga napreduje velikom brzinom te da policija koristi sve raspoložive resurse kako bi što prije rasvijetlila slučaj, piše Sky News.

Policija je u četvrtak u 11:40 zaprimila dojavu te izašla na teren u mjesto Haytor na jugozapadu Engleske, gdje je živjela Widdecombe. U kući je pronađena mrtva, a policija je priopćila da je imala teške ozljede. Policija i dalje osigurava područje oko njezine kuće gdje je u tijeku istraga.

Ann Widdecombe Foto: Afp

Ann Widdecombe bila je jedno od najprepoznatljivijih lica britanske politike. U Donji dom britanskog parlamenta izabrana je 1987. godine, a zastupnica je ostala do 2010. Tijekom političke karijere obnašala je više ministarskih dužnosti u konzervativnim vladama te je bila poznata po društveno konzervativnim stavovima, uključujući protivljenje pobačaju i širenju prava LGBT+ osoba.

Nakon odlaska iz parlamenta nastavila je biti prisutna u javnosti. Sudjelovala je u popularnoj plesnoj emisiji, a 2018. godine bila je finalistica realityja.

U politiku se ponovno aktivno uključila tijekom kampanje za Brexit, a od 2019. do 2020. bila je zastupnica u Europskom parlamentu kao članica Stranke za Brexit, uz Nigela Faragea. Godine 2023. pridružila se stranci Reform UK, u kojoj je bila glasnogovornica za pitanja migracija i pravosuđa.

Widdecombe je u srijedu trebala gostovati u televizijskoj emisiji, no nije se pojavila niti je odgovarala na poruke. Produkcija je o tome obavijestila njezina agenta, a informacije su proslijeđene policiji, koja istražuje njezinu smrt.