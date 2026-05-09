Nova era u Mađarskoj: Proeuropski Peter Magyar priseže za premijera nakon sloma Orbanove vlasti

Proeuropski konzervativac Peter Magyar trebao bi u subotu službeno prisegnuti kao premijer pred mađarskim parlamentom, nešto manje od mjesec dana nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima protiv nacionalista Viktora Orbana.

Nakon euforije pobjede, u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao promjenu režima kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu.

Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme koje će potrajati.

Za sada Mađari pokazuju veliko strpljenje i dobru volju prema novoj vladi, napominje Andrea Virag, direktorica za strategiju u liberalnom think tanku Republikon.

"Ali očekivanja su ogromna i moraju se ispuniti i u kratkom roku", rekla je za AFP.

Peter Magyar (45) položit će prisegu na inauguracijskoj sjednici parlamenta, koja počinje u 10 po lokalnom vremenu i bit će emitirana na velikim ekranima postavljenim oko zgrade, čija golema neogotička silueta dominira Dunavom.

Svjestan da razdoblje medenog mjeseca možda neće potrajati, željan je usvojiti reforme kako bi se vratila europska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. To je posebno važno jer se Mađarska suočava s rokom u kolovozu, kada bi mogla izgubiti 10 milijardi eura iz plana oporavka nakon covida.

Prošli tjedan Peter Magyar otputovao je u Bruxelles, gdje je održao neformalne sastanke s čelnicima EU-a nadajući se da će osigurati isplatu tih sredstava do kraja svibnja, na što računa kako bi ispunio svoja predizborna obećanja.

Iako ga dočekuje raširenih ruku, Bruxelles bi ipak mogao pričekati usvajanje konkretnih reformi prije nego što ispuni njegova očekivanja.

Magyar se već obvezao pridružiti Uredu europskog javnog tužitelja, boriti se protiv korupcije i osigurati neovisnost pravosuđa i medija.

Da bi to postigao, ima znatnu slobodu zahvaljujući svojoj dvotrećinskoj većini u parlamentu, gdje je njegova stranka Tisza osvojila 141 od 199 mjesta.

Također je zaprijetio izmjenom Ustava kako bi prisilio predsjednika Tamasa Sulyoka, bliskog saveznika Viktora Orbana, na odlazak ako potonji odbije dati ostavku, te smjenom "svih marioneta koje je Orbanov sustav imenovao na ključne pozicije", uključujući glavnog tužitelja i predsjednika Ustavnog suda.

Svečanosti povodom njegove inauguracije u subotu, kako unutar tako i izvan Parlamenta, ispunjene su simbolikom, a zastave i glazba odaju počast članstvu Mađarske u EU, njezinoj velikoj romskoj manjini i mađarskim manjinama koje žive u susjednim zemljama.