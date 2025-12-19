Šokantna odluka suda: Odbili zahtjev za gašenje popularne web trgovine zbog dječjih seks lutaka

Pariški sud odbacio je zahtjev francuske vlade da suspendira web stranicu diva brze mode Sheina kao odgovor na prodaju dječjih seks lutaka na svojoj platformi.

Sud je rekao da je zahtjev za tromjesečnu suspenziju "nesrazmjeran" - ali je naredio provjeru dobi za prodaju proizvoda za odrasle.

Akcija protiv Sheina poduzeta je nakon što ga je francuska agencija za zaštitu potrošača prošlog mjeseca prijavila vlastima zbog prodaje "seks lutaka dječjeg izgleda" i oružja.

Shein je rekao da mu prioritet ostaje zaštita francuskih potrošača i osiguranje usklađenosti.

U svojoj presudi, sud je priznao ozbiljnost prodaje dječjih seks lutaka i oružja, ali je rekao da se radilo o izoliranim incidentima.

Napomenuli su da je kineska tvrtka poduzela mjere za uklanjanje spornih artikala nakon što su postali svjesni njih te da se problemi odnose na mali broj od stotina tisuća proizvoda koji su se prodavali na njihovoj web stranici, piše BBC.

Kao odgovor na početnu kontroverzu, Shein je najavio da će zabraniti prodaju svih seks lutaka na svojoj stranici diljem svijeta .

Zahtjev francuske vlade da se Shein prisili da obustavi prodaju artikala trećih strana na svojoj web stranici - izvoru početnih spornih artikala - također je odbijen.

Prilikom nalaganja mjera za provjeru dobi za prodaju predmeta za odrasle, sud je rekao da će kazna za svaki prekršaj iznositi 10.000 eura (8.700 funti; 11.700 dolara).

Odluka o obustavi Sheinove web stranice početkom studenog poklopila se s otvaranjem prve fizičke trgovine tvrtke u francuskoj prijestolnici .

Njegovo lansiranje privuklo je i kupce i prosvjednike, a protivljenje je bilo povezano s prodajom dječjih seks lutaka, ali i s njegovim profilom kao trgovca brzom modom.

U izjavi, Shein je rekao: "Ostajemo predani kontinuiranom poboljšanju naših kontrolnih procesa, u bliskoj suradnji s francuskim vlastima, s ciljem uspostavljanja nekih od najstrožih standarda u industriji."

"Naš prioritet ostaje zaštita francuskih potrošača i osiguranje usklađenosti s lokalnim zakonima i propisima."