Mladi Romi mijenjaju pravila igre: "Ovo su mladi ljudi koji trebaju poslužiti kao primjer"

Ministar Davor Božinović rekao je nakon sastanka s mladim pripadnicima romske zajednice u petak da su za napredak položaja romske manjine ključne promjene u sustavu socijalnih davanja, povećanje završetka osnovnog i srednjeg obrazovanja te veće uključivanje u tržište rada.

Božinović se u petak susreo s pripadnicima romske manjine koji studiraju na raznim fakultetima kako bi od njih čuo kako oni vide položaj romske zajednice.

"Htio sam čuti one koji su uspješni, koji su uspjeli izaći iz okvira koji su im postavljeni ne njihovom voljom, ali tradicijom i odnosima koji su vladali i kojih još uvijek ima i unutar njihove zajednice i unutar odnosa s većinskom zajednicom, da vidimo kako pomoći da što više mladih Roma završava i osnovnu školu i srednju školu, da upisuju fakultete", rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade zadužen za manjine.

Ovo su mladi ljudi koji trebaju poslužiti kao primjer svojoj zajednici da se može, dodao je. Pri tome je istaknuo da nije isto je li netko odrastao u Zagrebu ili u romskom naselju u Međimurju gdje postoji "sudar" modernog društva i tradicionalnih odnosa.

Socijalna davanja vezati uz dobrobit i školovanje djece

Iz današnjeg razgovora, ali i onih na političkoj razini, naveo je kako vidi dva temeljna područja na kojima je potreban dodatan napredak, a prvi je vezanost socijalne pomoći na ono čemu je ona zapravo namijenjena.

"Kad govorimo o dječjim doplatcima, o pravima kad su u pitanju djeca, da to stvarno bude iskorišteno za dobrobit djece, a da nemamo situaciju kao što je nažalost imamo, da u danima kad se isplaćuje socijalna pomoć, plane prodaja alkohola ili policija ima više posla i slično. Modela isplate socijalnih davanja sigurno treba mijenjati na način da on ostane isti, ali da stvarno budemo sigurni da je pogodio svoju svrhu", rekao je Božinović.

Drugo oko čega su postigli razumijevanje jest problem njihove nedovoljne uključenosti na tržištu rada, posebno u vremenima kada Hrvatska uvozi radnu snagu iz udaljenih zemalja, a ministar je pri tome istaknuo povezanost ta dva problema.

"Ako imate situaciju da zbog socijalnih prava dobivate više novaca nego što biste dobili kad se zaposlite, onda je tu teško pronaći motivaciju za rad ako sjedeći doma možete dobiti više. Moramo naći jedan pametan balans, pomoći zajednici i djeci stvoriti uvjete da završavaju osnovne i srednje škole, jer bez srednje škole teško da možeš na pravi način biti uključen u društvo, a onda da oni koji imaju želju, da završe fakultete", napomenuo je Božinović.

Ovaj razgovor će, dodao je Božinović, pomoći kod sljedećeg sastanka na političkoj razini sa saborskim zastupnikom romske manjine te međimurskim županom i drugim resorima, istaknuvši kako su sva pitanja rješiva te da postoje resursi i politička volja.

Policija zapošljava i pripadnike romske zajednice

Ministar je pri tome istaknuo da policija zapošljava osobe s invaliditetom i pripadnike romske zajednice jer je to poruka koju žele poslati društvu, ali i poslodavcima u državnom i privatnom sektoru pa je tako na sastanku bilo i dvoje policijskih službenika Policijske uprave međimurske.

Renato Kalanjoš iz postaje Prelog istaknuo je kako romska naselja imaju puno problema, no najveći je obrazovanje djece gdje je potrebno djeci pružiti bolje uvjete za učenje i obrazovanje. Pri tome je dodao da je za neki pomak potrebno puno vremena, no on ga vidi jer se, kaže, puno mladih Roma zaposlilo, uzimaju kredite te se iseljavaju iz naselja.

Viša policijska službenica iz postaje Čakovec Klaudija Tišler Tairović rekla je da je njezin put bio težak, uz puno prepreka i predrasuda, istaknuvši kako se dobri rezultati mogu postići uz dobru volju, ustrajnost i podršku roditelja.

Anese Šabani Prusina iz Saveza Roma "Kali Sara" poručila je da su problemi zapošljavanja, obrazovanja i stanovanja povezani te se moraju sustavno i istovremeno rješavati kako bi se za pet do 10 godina vidio napredak. Pri tome je također naglasila ulogu medija u smanjenju diskriminacije, rekavši kako bi trebali prenositi i više pozitivnih priča.