Europski čelnici digli ruke, Orbán ne odustaje: Kaja Kallas ga podbola jednom rečenicom

U Bruxellesu se sastalo Europsko vijeće, a glavna tema je rat na Bliskom istoku, o čemu je izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota.

"Rasprava se otegla. Europska komisija predložila je da se utječe na cijene električne energije tako da zemlje članice smanje PDV ili da se operateri odreknu ili smanje naknade za korištenje električne mreže", objasnio je Vrbota.

Na rat su se osvrnuli i europski čelnici.

"Ne podupiremo ovaj rat i smatramo ga ilegalnim. Nažalost, cijena se plaća ljudskim životima, izbjeglištvom i progonstvom, i to nije sve. I mi trpimo posljedice, na naše ljude utječe ekonomski", poručio je španjolski premijer Pedro Sánchez.

"Zalažemo se za ideju trajne obustave napada na civilnu infrastrukturu, na civile. A kako cijela regija ulazi u period vjerskih praznika, mislim da se sve strasti trebaju stišati, a borbe zaustaviti barem na nekoliko dana da bi se opet dala šansa pregovorima", smatra francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Orbán blokirao Ukrajinu

Mađarski premijer Viktor Orbán ne odustaje od svog stava po pitanju nafte.

"Pozicija Mađarske je vrlo jasna: spremni smo podupirati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu, koju oni blokiraju. Dok se to ne dogodi, Mađarska ovdje neće podržati nijednu odluku u korist Ukrajine", najavio je Orbán te odgovorio na tvrdnju da će Ukrajina popraviti naftovod Družba: "Čekamo naftu. Sve drugo su samo bajke. Mi vjerujemo samo činjenicama."

Hrvatsku ovog puta nije spominjao, istaknuo je Vrbota.

"Ostao je pri blokadi 90 milijuna eura zajmova Ukrajini, a odbio je i bilo kakve nove sankcije Rusiji. Podršku mu je pružila i Slovačka pa su europski čelnici odustali od nagovaranja", rekao je reporter.

"Očito se nadaju da će nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji su za manje od mjesec dana, ovdje doći do neke promjene: ili će netko zamijeniti Orbána ili će on ublažiti svoje stavove. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas bocnula je Orbána i rekla da se ljudi u vrijeme izbora ne ponašaju racionalno", dodao je.

Plenković o mađarskoj nafti

Kallas je spomenula Janaf kao mogući pravac globalne nafte za Mađarsku, što je komentirao i premijer Andrej Plenković.

"To je ono što je Hrvatska tvrdila već nekoliko godina. MOL naručuje tankere koji dolaze u Omišalj, njih je 13 naručeno. Svi su neruske nafte, od toga ih je 4-5 već iskrcano putem Janafa i transportirano prema rafinerijama u San Sanalbati i Bratislavi", rekao je.

"Ukupna količina nafte koja je u mjesec dana otišla iznosi otprilike milijun i pol tona. Ako to pomnožite s 12 puta, onda ćete vidjeti da Hrvatska putem Janafa može isporučiti svu potrebnu naftu", zaključio je Plenković.