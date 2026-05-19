Osnivač Bosqar Investa upozorio na gorući problem: "Nedopustivo je da Hrvatska ovo radi"

Domaća grupacija Bosqar Invest predstavila je javni poziv za upis do 5 milijuna i 890 tisuća novih dionica kojima planira osigurati sredstva za daljnji razvoj poslovanja. Cijena dionica bit će u rasponu od 25 i pol, do 26 i pol eura po dionici, a cilj je prikupiti oko 150 milijuna eura novog kapitala. Upis kreće 1. lipnja.

Osnivač i većinski vlasnik tvrtke Bosqar Invest Stjepan Orešković gostovao je u Dnevniku Nove TV.

U ponedjeljak su potpisali ugovor o preuzimanju PIK-a Vrbovec, a novac za to prikupljaju izdavanjem novih dionica. Na pitanje kakva su očekivanja, Orešković je rekao da su vrlo pozitivna. "Ne bi večeras bili tu i ne bi išli u nove dionice da nismo optimisti".

Dodao je da bi o očekivanjima možda najbolje bilo pitati one koji su suvlasnici i investitori u Bosqaru od 2019. godine, uključujući pojedince i sva četiri hrvatska mirovinska fonda.

"Ja mogu reći neke od brojki koje bi mogle objektivizirati tu moju tvrdnju. Znači, od inicijalne javne ponude, vrijednost dionice Bosqara rasla je više od 700 posto. Na današnji dan, s današnjom cijenom, 753 posto. To, naravno, svaki dan može ići gore ili dolje, ali je to bio jedan trajni, stabilni rast", rekao je.

Istaknuo je i da je vrijednost kapitala porasla više od 11 puta te da je Bosqar u međuvremenu s 2000 zaposlenih narastao na 18.5 tisuća.

"To je najaktivnija dionica na Zagrebačkoj burzi s jako puno kvalitetnih suvlasnika, uključujući međunarodne investitore poput Europske banke za obnovu i razvoj, ali primarno je to hrvatska grupa sa hrvatskim većinskim vlasništvom", rekao je Orešković.

Bosqar Invest već je ranije kupio poljoprivrednu tvrtku u Sloveniji, zatim Mlinar, a sada i PIK Vrbovec. Na pitanje planira li preuzimati još prehrambenih kompanija, Orešković je rekao da je riječ o strateškoj odluci.

"Mi vjerujemo u to da je hrana jako dobar izbor, i to zbog toga što s jedne strane, prostor Hrvatske, pa onda i Slovenije, je prostor koji ima ogromni potencijal za razvoj prehrane i svih vrsta sa hranom povezanih djelatnosti", rekao je.

Smatra da Hrvatska i Slovenija nisu iskoristile puni potencijal koji imaju u proizvodnji hrane. "Zapravo smo napravili puno, puno manje nego što smo mogli sa svime što se događalo proteklih desetljeća", dodao je.

Orešković je naglasio da je proizvodnja hrane danas spoj prirodnih resursa i suvremenih tehnologija.

Pitanje inflacije

Govorio je i o inflaciji hrane u Hrvatskoj, koja je jača nego u usporedivim zemljama. Rekao je da ne želi ulaziti među stručnjake koji nude rješenja za inflaciju, ali da može govoriti o tome što kompanije poput njegove mogu napraviti.

"Mi znamo da je posljedica inflacije na hrani uvijek nedostatak produktivnosti. Znači, efikasnost proizvodnje", rekao je Orešković.

Kao problem je naveo i veliku ovisnost o uvozu. "To je i kod nas slučaj - zapravo je nedopustivo i nezamislivo da zemlja s takvim potencijalom uvozi hranu", rekao je. Dodao je da je hrvatska samoodrživost u nizu sektora vrlo niska, ali vjeruje da se to može promijeniti.

Kao primjer je naveo slovensku kompaniju Panvita, u koju su investirali. "Prvi rezultati nakon godinu dana investicije su izvanredni. Zaokrenuli smo apsolutno sve trendove, odnosno ubrzali i poboljšali", rekao je Orešković.

Istaknuo je da u PIK ne ulaze samo zato što im se čini da su investitori spremni dati kapital, nego zato što vjeruju da su pokazali da znaju taj posao. "Sinergije su potencijalno ogromne i ono što je najvažnije, mi vjerujemo da koncept svježeg i lokalnog je ono što će pobijediti u budućnosti", rekao je.

Dodao je da je takav koncept, prema njegovu mišljenju, zdraviji za hrvatsku populaciju i dobar model za budućnost.