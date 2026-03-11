Šef mađarske oporbe otkrio što Orban i Rusi pripremaju u idućim danima

Vođa mađarske oporbene stranke Tisza Péter Magyar optužio je vladajući Fidesz premijera Viktora Orbána da priprema veliku dezinformacijsku kampanju uoči izbora te da se provodi u suradnji s ruskim političkim strategima.

Magyar tvrdi da bi kampanja mogla započeti već u narednim danima te da će biti usmjerena prvenstveno na društvene mreže, posebno na TikTok-u.

Istraživački novinari ranije su objavili da je Rusija u Mađarsku poslala skupinu političkih stratega koji navodno djeluju iz ruske ambasade u Budimpešti te da je njihova zadaća provođenje dezinformacijske kampanje i utjecaj na parlamentarne izbore u zemlji, prenosi European Pravda.

U objavi na Facebooku Magyar je iznio detalje o, kako tvrdi, pripremljenoj kampanji protiv njegove stranke.

"U narednim danima Fidesz će, zajedno s ruskim službama, pokrenuti svoju kampanju blaćenja i dezinformacija, koja je već testirana u Moldaviji, prvenstveno na platformama društvenih medija, uključujući TikTok", napisao je.

Dodao je da prema informacijama koje je dobio kampanja počinje u izbornoj jedinici Pest 5, odnosno u gradu Göd, gdje planira doći u četvrtak.

"Već je pripremljeno 14 lažnih, diskreditirajućih videa, izrađenih uz pomoć umjetne inteligencije, o kandidatu Tisze i članovima njegove obitelji. Videi će se reklamirati putem lažnih profila za desetke milijuna forinti", naveo je.

Magyar je u istoj objavi pozvao mađarskog premijera Viktora Orbána da zaustavi, kako tvrdi, planiranu kampanju.

"Pozivam Viktora Orbána da odmah zaustavi planiranu seriju izbornih prijevara i protjera ruske agente iz Mađarske", poručio je.

Upozorio je i na moguće pravne posljedice.

"Već sada najavljujem da će nakon 12. travnja svi koji su sudjelovali u tim zločinima odgovarati pred sudom", napisao je Magyar.

Vođa stranke Tisza ranije je također pozvao Rusiju da se suzdrži od utjecaja na mađarske parlamentarne izbore, poručivši da bi u slučaju dolaska njegove stranke na vlast odnosi s Moskvom bili uravnoteženi.