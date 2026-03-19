Traži se hitna reakcija države: "Situacija je gotovo alarmantna na benzinskim postajama"

Stiglo je upozorenje poljoprivrednicima - racionalno postupajte s plavim dizelom.

Naftne kompanije u susjednim zemljama ograničavaju količinu goriva po kupnji, a kod nas je takvo pravilo na snazi samo za poljoprivrednike i plavi dizel. Dok se čekaju nove cijene goriva, prijevoznici najavljuju poskupljenje usluga.

Iz INA-e su za Dnevnik Nove TV odgovorili da je opskrba stabilna i da je na snazi jedino ograničenje plavog dizela i to 250 litara po kupnji. Iako tvrde da ga ima dovoljno, ribari se žale da ne mogu do njega. Isti problem imaju poljoprivrednici uoči proljetne sjetve.

Poljoprivredna komora zatražila je reakciju države, smatraju da je sjetva ugrožena. Pogorša li se kriza, mali distributeri mogli bi ugasiti prodaju jer posluju s negativnom maržom.

"Već se jedna naprimjer zatvorila (u Udbini), odnosno ne prodaje gorivo. Sigurno da većina ostalih ne bi mogla opstati nakon mjesec dva", rekao je Marijan Podobnik, predsjednika Udruge malih distributera.

Koliko će cijene rasti, znat će se za vikend.

"Mi ćemo u ponedjeljak ponovno držati sjednicu Vlade i ponovno reagirati kako bismo ovaj trend rasta cijena nafte, koji bi se prelio na rast cijena derivata - ponovno limitirali što je više moguće u cilju zaštite naših građana", poručio je premijer Andrej Plenković.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da je potrošnja plavog dizela u pojedinim županijama podigla na više od 700%, negdje čak i na više od 900%.

"Ljudi definitivno ne stvaraju zalihe. Trenutno je velika potreba za plavim dizelom. Proljetni radovi su u punom tijeku, priprema za sjetvu. Sama sjetva je krenula, šećerna repa se počela sjati, uskoro se kreće i kukuruz", ispričao je poljoprivrednik Tomislav Brlošić.

Tomislav Brlošić, ratar

Kaže, manjim poljoprivrednim gospodarstvima je 250 litara dnevno dovoljno, ali onima koji moraju pripremiti 50 do 100 hektara kukuruza, nije.

"Ako netko ima 20.000 litara godišnju kvotu, danas bi mu dopustio na primjer da natoči 2000 litara plavog dizela. Naravno, da on to neće za 2-3 dana potrošiti, trajat će neko određeno vrijeme, ali definitivno veća poljoprivredna gospodarstva u ovom stanju pripreme i sjetve moraju na svojim gospodarstvima imati nekakve veće količine kako svaki dan ne bi morali ići na benzinsku i čekati po par sati u redu da bi natočili gorivo. Jer sjetva se mora odraditi u optimalnim agrotehničkim rokovima", rekao je.

"Trenutno smo u fazi da ćemo morati čekati na benzinskoj i nadati se da ćemo uspjeti uhvatiti tih 250 litara da bi nastavili sjetvu šećerne repe koja će sada biti upitna jer ćemo par dana morati ciljati da uspijemo uhvatiti nekakve veće količine, pa onda jedan dan uzeti i odraditi tu sjetvu", dodao je Brlošić.

