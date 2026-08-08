Osnovan pakt koji sliči članku 5. NATO-a: "Moramo poduzeti konkretne korake"

Obrambeni sporazum koji su potpisale Turska, Pakistan i Saudijska Arabija tehnički je jednak NATO-ovu članku 5. o uzajamnoj obrani, rekao je u subotu turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, dodajući da sporazum nije usmjeren protiv Irana.

Fidan je također rekao da turski predsjednik Tayyip Erdogan želi proširiti savez te da je Egipat, među ostalima, potencijalni kandidat za njegovo pridruživanje.

Regionalne sile potpisale su u petak "Zajednički obrambeni sporazum iz Meke", udružujući sunitske muslimanske saveznike Sjedinjenih Država zabrinute zbog regionalnog sukoba koji je doveo do iranskih raketnih napada na izvoznike nafte iz Zaljeva.

U zajedničkom priopćenju naveli su da je cilj sporazuma jačanje zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije te da će se oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve tri.

Fidan je za državnu novinsku agenciju Anadolija rekao da novi savez nije usmjeren protiv Irana ni bilo koje druge zemlje, već predstavlja opću obvezu potpore sigurnosti triju saveznika. Dodao je da će saveznici dogovoriti na konzultacijama kakav bi opseg, oblik i način potpore zatražili u slučaju napada, ali da se nijedna zemlja neće smatrati prijetnjom sve dok ne izvrši napad na neku od članica.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u, poručila je da je sporazum otvoren za pridruživanje drugih država regije te da ne želi zamijeniti postojeće saveze.

"NATO je golem vojni savez s 32 države. Mi smo ovdje počeli kao tri države i moramo poduzeti vrlo skromne, ali konkretne korake", rekao je Fidan, dodajući da se na dovršetku sporazuma radilo dvije godine i osam mjeseci.

Dodao je da će u okviru saveza biti osnovan odbor ministara sličan onome u NATO-u, kao i glavno tajništvo sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji, dok će se operativne pojedinosti utvrditi na prvom sastanku odbora.