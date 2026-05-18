Novi šok u slučaju Epstein: Francuska pokrenula veliku istragu

Francuske vlasti pokrenule su istragu o trgovini ljudima povezanu s mrežom pokojnog američkog financijaša i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, a tužitelji tvrde da se javilo oko deset novih potencijalnih žrtava koje ranije nisu bile poznate istražiteljima.

Istraga je otvorena nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa u siječnju objavilo novi paket dokumenata iz slučaja Jeffreyja Epsteina, koji je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku dok se suočavao s optužbama za trgovinu maloljetnim djevojkama radi seksualnog iskorištavanja.

Francuski suci sada istražuju moguća kaznena djela počinjena na području Francuske ili slučajeve u kojima su sudjelovali francuski državljani koji su navodno pomagali Epsteinovoj mreži.

Glavna pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da se nakon javnog poziva potencijalnim žrtvama, upućenog u veljači, istražiteljima javilo oko 20 osoba.

"Imali smo i nove žrtve koje se ranije uopće nisu pojavile u istrazi. Ima ih oko deset", rekla je. Dodala je kako je prioritet istražitelja saslušati sve osobe koje tvrde da su bile žrtve, uključujući i one koje trenutačno žive u inozemstvu.

"Odluka koju smo zasad donijeli jest da slušamo te žrtve", rekla je Beccuau, dodajući da istražitelji pokušavaju organizirati sastanke u terminima koji odgovaraju osobama koje trebaju doputovati u Pariz.

Francuski istražitelji ponovno analiziraju takozvane Epsteinove dosjee, uključujući računala, telefonske zapise i adresare pokojnog milijardera.

Također smo ponovno izvukli Epsteinova računala, telefonske zapise i adresare, rekla je tužiteljica te dodala da će njezin ured podnijeti i zahtjeve za međunarodnu pravnu pomoć. Francuska policija još je u rujnu 2019. pretražila Epsteinov luksuzni stan u Parizu, samo mjesec dana nakon njegove smrti u zatvoru, piše Euronews.

Među osobama koje su već poznate istražiteljima nalaze se žene koje su ranije svjedočile u istragama protiv bivšeg šefa europske modne agencije Geralda Mariea i pokojnog modnog agenta Jean-Luca Brunela.

Petnaest žena pozvalo je u ožujku francuske vlasti da istraže moguće veze Geralda Mariea s Epsteinovom mrežom. Međutim, istraga protiv Mariea zatvorena je 2023. godine jer su navodna kaznena djela bila prestara za kazneni progon prema francuskom zakonu.

Jean-Luc Brunel uhićen je u Francuskoj 2020. godine zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloljetnica i navodno vrbovanje djevojaka za Epsteina. Brunel je pronađen mrtav u zatvoru 2022. godine.

Dva bivša modela rekla su ranije za AFP da ih je švedsko-francuski modni skaut i agent Daniel Siad pripremao kako bi ih doveo Epsteinu tijekom 2000-ih, odnosno Geraldu Marieu tijekom 1990-ih.

U aktualnoj istrazi o trgovini ljudima, prema riječima tužiteljice Beccuau, nitko od potencijalno umiješanih još nije ispitan.

Jeffrey Epstein je 2008. godine priznao krivnju za podvođenje maloljetne djevojke radi prostitucije te je odslužio 13 mjeseci zatvora prije nego što je pušten na uvjetnu slobodu.