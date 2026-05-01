Novi skandal? "Epsteinova oproštajna poruka godinama je skrivena od javnosti"

Navodna oproštajna poruka, koju je tjednima prije smrti pronašao bivši cimer Jeffreyja Epsteina, skrivana je od javnosti gotovo sedam godina, a čak i Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je nikada nije vidjelo. No, poruka se spominje u kriptičnoj kronologiji događaja koju je Ministarstvo objavilo kao dio objavljivanja takozvanih Epsteinovih dosjea.

Dokument je navodno pohranjen u sudskom trezoru nakon što je savezni sudac naredio da se zapečati tijekom spora između odvjetnika bivšeg policajca Nicholasa Tartaglionea, koji je bio Epsteinov cimer u njujorškom Metropolitanskom popravnom centru nakon što je Epstein uhićen zbog optužbi za trgovinu djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja u srpnju 2019. godine, piše The New York Times (NYT).

Tartaglione, koji služi četiri doživotne kazne zatvora za četverostruko ubojstvo povezano s drogom u sjevernom dijelu države New York, rekao je za The NYT da je poruku otkrio među stranicama grafičkog romana negdje krajem srpnja 2019., nakon navodnog Epsteinova pokušaja samoubojstva.

Što čuva sudski sef?

Tartaglione je rekao da je Epstein napisao: "Što želite da učinim, da briznem u plač? Vrijeme je da se oprostimo."

NYT izvještava da nije mogao pronaći poruku u online repozitoriju dokumenata Ministarstva pravosuđa vezanih uz Epsteina, a glasnogovornica ministarstva rekla je da nije vidjela poruku.

NYT je rekao da je u četvrtak podnio zahtjev američkom okružnom sucu Kennethu Karasu, koji sjedi u White Plainsu u New Yorku, da otpečati poruku.

Tijekom niza intervjua iz saveznog zatvora u Kaliforniji, Tartaglione je za NYT rekao da je poruka koju je pronašao napisana na komadu žutog papira iz notesa i da je u njoj Epstein napisao da istražitelji nisu ništa pronašli nakon što su ga mjesecima istraživali.

Glasnogovornica je također za NYT izjavila da je Ministarstvo pravosuđa "poduzelo iscrpne napore kako bi prikupilo sve zapise koje posjeduje", uključujući one iz Ureda za zatvore i Ureda glavnog inspektora, kao odgovor na prošlogodišnji Zakon o transparentnosti dosjea Epstein.

Glasnogovornik suda odbio je komentirati postojanje bilo kakvog zapečaćenog dokumenta, ali je za NYT rekao da se takvi zapisi čuvaju u sefovima suda.

"Kronologija" kao novo gorivo za nagađanja

Dokument s kronologijom, objavljen u sklopu Epsteinovih spisa, opisuje put poruke kroz pravosudni sustav. No, nije jasno zašto je dokument, naslovljen "Kronologija" i pisan uz korištenje inicijala za zatvorenike i odvjetnike, sastavljen niti tko ga je napisao.

Nejasna kronologija na dvije stranice u dostupnim zapisima opisuje kako se poruka našla u kompleksnom pravnom postupku protiv Tartaglionea. U dokumentu se navodi da su Tartaglioneovi odvjetnici potvrdili autentičnost poruke, ali bez objašnjenja kako.

Najnoviji razvoj događaja vjerojatno će obnoviti nagađanja o Epsteinovoj smrti 10. kolovoza 2019., koju je Ured medicinskog istražitelja grada New Yorka proglasio samoubojstvom. Dvije su ankete lani pokazale da oko polovica ispitanih odraslih američkih državljana misli da je Epstein ubijen, a samo 14 posto vjeruje da se sam ubio.

Epsteinova smrt u dobi od 66 godina službeno je proglašena samoubojstvom. No propusti u sigurnosti u zatvoru na Manhattanu, koji je u međuvremenu zatvoren, potaknuli su brojne teorije o okolnostima njegove smrti i mogućnosti da je ubijen.