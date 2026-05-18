Šef Ryanaira upozorava na armagedon u zračnom prometu: "Najgore tek dolazi"

Ryanair se pripremio za moguću armagedonsku situaciju zbog globalne krize s mlaznim gorivom, poručio je financijski direktor kompanije Neil Sorahan te upozorio da bi neke europske aviokompanije mogle propasti ako cijene goriva ostanu visoke.

"Imamo li planove za neku vrstu armagedona? Naravno da imamo, ali ne vidim da će se to dogoditi. Kako stvari stoje, radimo puni raspored ovog ljeta i planiramo raditi puni raspored i tijekom zime", rekao je Sorahan za CNBC.

Dodao je kako očekuje da bi se tijekom zime posebno u problemima mogli naći slabiji avioprijevoznici koji su i prije aktualne krize poslovali loše.

"Mislim da ćemo vidjeti kako neki od slabijih prijevoznika, koji su se već mučili prije rata, možda zimi propadaju", rekao je.

Ryanair je objavio kako je osigurao 80 posto potrebnog goriva za ljetnu sezonu po cijeni od 668 dolara po metričkoj toni, dok je preostalih 20 posto izloženo snažnim tržišnim oscilacijama. Kompanija kao glavni razlog neizvjesnosti navodi rat na Bliskom istoku i nastavak blokade Hormuškog tjesnaca, jednog od ključnih svjetskih pravaca za transport nafte.

Unatoč tome, Sorahan tvrdi da Ryanair zasad ne planira otkazivati letove.

"Ne planiramo otkazivanja", poručio je. Istaknuo je i da Ryanair nije pretjerano zabrinut za opskrbu gorivom jer Europa danas manje ovisi o nafti koja prolazi kroz Hormuški tjesnac.

Zrakoplov Ryanaira

"Dobavljači sada više nabavljaju naftu iz SAD-a, Venezuele i Brazila. Ipak, mislim da će cijene ostati više dulje vrijeme, što Ryanair stavlja u vrlo snažnu poziciju zahvaljujući našem osiguranju od rizika povezanih s gorivom", rekao je Sorahan.

Slična upozorenja ranije je iznio i izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary, koji je još u travnju upozorio da bi visoke cijene goriva mogle dovesti do pravih neuspjeha među europskim aviokompanijama.

"Ako cijena nafte ostane oko 150 dolara po barelu tijekom ljeta, vidjet ćemo propast europskih avioprijevoznika, a to bi dugoročno moglo koristiti Ryanairu", rekao je O’Leary, piše CNBC.

Kriza s mlaznim gorivom već je ozbiljno pogodila pojedine prijevoznike. Kao primjer navodi se američki Spirit Airlines, koji je nakon rasta cijena goriva dodatno pogođen dugovima i rastućim troškovima poslovanja.

Unatoč nesigurnosti na tržištu Ryanair je objavio snažne poslovne rezultate. Kompanija je u financijskoj godini zaključenoj u ožujku ostvarila rast neto dobiti od 40 posto, na gotovo 2,3 milijarde eura, dok je broj putnika porastao za četiri posto i dosegnuo 208,4 milijuna.

Prihodi kompanije pritom su pali za 11 posto, na 15,54 milijarde eura.

Ryanair je ranije očekivao blagi rast cijena karata tijekom ljeta, no sada procjenjuje da će cijene uglavnom ostati na prošlogodišnjim razinama. Analitičari upozoravaju da ekonomska nesigurnost, inflacija i strah od nestašice goriva utječu na ponašanje putnika, zbog čega je sve više rezervacija u zadnji trenutak.

Kompanija je već početkom ljeta bila prisiljena sniziti cijene kako bi privukla putnike.

Iako Ryanair zasad ne planira uvesti dodatnu naknadu za gorivo, Sorahan nije isključio mogućnost rasta cijena karata.

"Nismo obećali da neće biti povećanja cijena. Putnici u velikoj mjeri određuju cijene potražnjom i popunjenošću aviona", rekao je.

Dok se europski putnici suočavaju s neizvjesnošću oko cijena goriva i mogućih poskupljenja letova, mnogi ove godine sve češće biraju putovanja vlakom ili kraće letove unutar Europe, a južna Europa i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za ljetovanje.