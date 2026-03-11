Ključni svjedoci pred Kongresom: Epsteinovi "bankari" Indyke i Kahn moraju objasniti nestanak dokumenata iz sefa i 140 tajnih računa

Ove srijede, 11. ožujka, pred Kongresnim odborom za nadzor pojavljuje se Richard Kahn, a tjedan dana kasnije i Darren Indyke. Iako njihova imena široj javnosti nisu poznata kao ono Ghislaine Maxwell, istražitelji vjeruju da su upravo oni bili "mozak" operacije koja je omogućila desetljeća trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

FBI-evi dokumenti otkrivaju nevjerojatnu scenu iz srpnja 2019. Agenti su upali u Epsteinovu vilu u New Yorku i prisilno otvorili golemi sef. Unutra su našli hrpe gotovine, dijamante, putovnice i diskove. Međutim, zbog proceduralne greške s nalogom nisu smjeli odmah iznijeti stvari. Kad su se vratili s novim nalogom - sef je bio prazan.

Istraga je utvrdila da je upravo Richard Kahn naredio osoblju da sadržaj sefa spakira u dva kovčega i dostavi ih u njegov dom. Iako je kovčege kasnije predao, odbio je reći tko mu je naredio da ih sakrije.

"Pratite novac": Sustav za zlostavljanje na platnoj listi

Preživjele žrtve godinama ukazuju na jednostavnu logiku: Epstein nije mogao sam upravljati tolikim strojem.

"Jeffrey je bio samo jedan čovjek. Nema šanse da bi sve to mogao pratiti sam. Uvijek kažemo - pratite novac, zar ne? Ako pratite novac, možete razumjeti mnogo o tome kako je ova operacija radila", izjavila je jedna od žrtava za BBC.

Dokumenti s Američkih Djevičanskih Otoka otkrivaju razmjere te suradnje:

140 bankovnih računa: Indyke i Kahn imali su ovlaštenja nad gotovo svim Epsteinovim računima

fiktivne tvrtke: osnivali su dizajnerske tvrtke čija je jedina svrha bila isplata "plaća" ženama koje je Epstein zlostavljao

pranje gotovine: Indyke je navodno podizao točno 7500 dolara (limit banke) čak 45 puta u dvije godine kako bi izbjegao prijave, osiguravajući Epsteinu "čisti" keš za plaćanje podvodača.

Šokantne optužbe: Lažni brakovi za zelenu kartu

Možda najmračniji dio optužbi odnosi se na prisilne brakove. Epstein je zlostavljao žene iz istočne Europe jer su bile "ranjivije i izoliranije". Kako bi ih zadržao u SAD-u pod svojom kontrolom, organizirao im je vjenčanja s američkim državljanima.

"Mislim da je vrijeme da nađeš američku djevojku... Istospolni brak bit će najbrži put do zelene karte. Daleko najbrži", pisao je Epstein u e-mailu jednoj od žrtava.

Istražitelji tvrde da su Indyke i Kahn "svjesno olakšali" najmanje tri takva lažna braka, pripremajući žrtve za razgovore s imigracijskim službama i prijeteći im gubitkom "zaštite" ako zatraže razvod.

Dvojac je danas jedini izvršitelj Epsteinove oporuke, koju je on prepravio samo dva dana prije smrti u ćeliji. To im omogućuje kontrolu nad isplatama odšteta žrtvama, ali i pravo na desetke milijuna dolara provizije nakon što se svi procesi završe.

Iako obojica preko odvjetnika poručuju da su samo radili svoj posao "kao i tisuće drugih profesionalaca", članovi Kongresa ne odustaju.

"Oni su možda dvije najbolje osobe za razgovor o tome kako je Epstein upravljao svojim poslovima. Žrtve ih spominju kao ljude koji su bili svjesni ne samo financija već i samog trgovanja seksualnim robljem", poručio je kongresnik Suhas Subramanyam.