VIDEO Izvanredno obraćanje prve dame: "Laži koje me povezuju s Epsteinom odmah moraju prestati"

Prva dama SAD-a, Melania Trump, u rijetkom javnom obraćanju iz Bijele kuće u četvrtak je oštro odbacila tvrdnje koje je povezuju s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nazvavši ih lažima.

"Laži koje me povezuju s Jeffreyjem Epsteinom moraju prestati danas", naglasila je i poručila da nikada nije bila u vezi niti prijateljstvu s Epsteinom, niti s njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell.

Također je objasnila da su ona i njezin suprug Donald Trump ponekad bili pozivani na ista društvena događanja kao i Epstein, što je, kako kaže, uobičajeno u društvenim krugovima New Yorka i Palm Beacha.

Melania Trump je kazala da nije Epsteinova te da nikada nije imala osobni odnos s njim.

U svom obraćanju pozvala je američki Kongres da organizira javna saslušanja kako bi žrtve Epsteina mogle svjedočiti i ispričati svoje priče.

Ova izjava dolazi u trenutku kada slučaj Epstein i dalje predstavlja politički problem i temu javne rasprave u SAD-u, posebno zbog prošlih veza različitih javnih osoba s njim, a koje su u nekim zemljama završile i ostavkama, među kojima je oduzimanje prinčevske titule Andrewu Mountbattenu-Windsoru.