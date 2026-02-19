Njemačka je potrošila zalihe protuzračnih raketa za Ukrajinu i više ne može njima izravno opskrbljivati tu zemlju ​​iz svojih arsenala, rekao je njemački ministar vanjskih poslova.

Berlin je bio jedan od najvećih vojnih podupiratelja Kijeva u Europi, uključujući financiranje kupnje američkih presretača Patriot, piše TVP World.

Međutim, u ponedjeljak je ministar vanjskih poslova Johann Wadephul novinarima rekao: "Nemamo više ništa."

"Iskreno, sve što sada silazi s proizvodnih traka ide ravno u Ukrajinu. To se događa unutar mehanizma koji uglavnom financiraju Europljani, prvenstveno Njemačka. Osigurali smo sve što smo imali", rekao je Wadephul, dodajući da je to opravdano jer Ukrajina brani slobodu Europe.

Pozvao je druge europske zemlje da povećaju svoj doprinos ukrajinskoj zračnoj obrani.

Njegova izjava dolazi usred ponovne rasprave o opskrbi protuzračnom obranom nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski požalio na nedostatak presretačkih raketa.

NATO je kasnije izjavio da u to vrijeme nije bilo kašnjenja u isporukama Patriota te da će nekoliko partnera osigurati projektile iz vlastitih rezervi kako bi nadoknadili nedostatke u američkoj opskrbi.