Slučaj djeteta rođenog surogat-majčinstvom podigao prašinu, odvjetnica: "S djetetom je došao rodni list"

Biskupi su jasni - surogat-majčinstvo narušava dostojanstvo i djeteta i majke.

"Ono što je tehnički moguće, ne znači da je uvijek moralno i etički dopušteno. Ne prihvaćamo jedno tehničko razmišljanje da možemo učiniti sve ono što nam suvremena tehnika danas dopušta", naglasio je dr. Vladimir Dugalić, tajnik komisije Iustitia et Pax.

Da surogat-majčinstvo treba biti zabranjeno, s biskupima se slaže i Ženska mreža.

"Surogat-majčinstvo, zamjensko majčinstvo koje poznaje i naš zakon, je forma nasilja prema ženama i predstavlja trgovanje ženama i djecom", rekla je Nikolina Zec iz Ženske mreže Hrvatske.

Surogat majčinstvo Foto: DNEVNIK.hr

Prašinu je podigao slučaj para koji je dijete dobio uz pomoć surogat-majke iz Ukrajine. U Hrvatskoj je otac pokušao dijete upisati u maticu rođenih, no zahtjev je odbijen. Sve je završilo na Upravnom i Ustavnom sudu.

