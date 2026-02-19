Slučaj djeteta rođenog surogat-majčinstvom podigao prašinu, odvjetnica: "S djetetom je došao rodni list"
19. veljače 2026. @ 20:31
Surogat-majčinstvo, poručili su iz Hrvatske biskupske konferencije. narušava dostojanstvo majke i djeteta. Obrušili su se na Upravni i Ustavni sud, i to zbog slučaja para koji je dijete dobio putem surogat-majke iz Ukrajine. Više u priči Sanje Vištice.
"Ono što je tehnički moguće, ne znači da je uvijek moralno i etički dopušteno. Ne prihvaćamo jedno tehničko razmišljanje da možemo učiniti sve ono što nam suvremena tehnika danas dopušta", naglasio je dr. Vladimir Dugalić, tajnik komisije Iustitia et Pax.
Da surogat-majčinstvo treba biti zabranjeno, s biskupima se slaže i Ženska mreža.
"Surogat-majčinstvo, zamjensko majčinstvo koje poznaje i naš zakon, je forma nasilja prema ženama i predstavlja trgovanje ženama i djecom", rekla je Nikolina Zec iz Ženske mreže Hrvatske.
Prašinu je podigao slučaj para koji je dijete dobio uz pomoć surogat-majke iz Ukrajine. U Hrvatskoj je otac pokušao dijete upisati u maticu rođenih, no zahtjev je odbijen. Sve je završilo na Upravnom i Ustavnom sudu.