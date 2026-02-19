Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
U Hrvatskoj je zabranjeno

Slučaj djeteta rođenog surogat-majčinstvom podigao prašinu, odvjetnica: "S djetetom je došao rodni list"

Piše DNEVNIK.hr, 19. veljače 2026. @ 20:31 komentari
Surogat majčinstvo
Surogat majčinstvo Foto: DNEVNIK.hr
Surogat-majčinstvo, poručili su iz Hrvatske biskupske konferencije. narušava dostojanstvo majke i djeteta. Obrušili su se na Upravni i Ustavni sud, i to zbog slučaja para koji je dijete dobio putem surogat-majke iz Ukrajine. Više u priči Sanje Vištice.
Najčitanije
  1. Julia Roberts ne voli nositi šminku u privatnim trenucima 7
    Prirodne i lijepe

    Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
  2. Boeing 767
    Let u SAD-u

    U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
  3. Danika Mason
    MALO SE PROVESELILA

    VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Oporba: Povjerenstvo je eutanazirano; HDZ: Važan stup institucionalne odgovornosti
"SLOMLJENA KRILA"
U Saboru žestoka rasprava o Povjerenstvu: "HDZ ih je pretvorio u prazne ljušture"
Ministarstvo hrvatskih branitelja: Lažna briga Možemo! za branitelje
povećanje mirovina
Oglasilo se Ministarstvo branitelja nakon inicijative stranke Možemo!: "Sada odjednom pokazuju naprasnu i sumnjivu brigu za nas"
Njemačka više nema projektila za dati Ukrajini, kaže ministar vanjskih poslova. "Zalihe su prazne, ništa nije ostalo"
ŽESTOKA BORBA
Njemačka više nema projektila za Ukrajinu: "Zalihe su prazne, ništa nije ostalo"
Jako jugo u Dalmaciji
Problemi i u prometu
FOTO/VIDEO Nevrijeme udarilo na Dalmaciju: Jako jugo poplavilo Kaštela, prekinute veze s otocima
CROMA već 34 godine zaredom dodjeljuje nagrade najuspješnijim menadžerima i poduzetnicima
Poruka dobitnika
CROMA dodijelila nagrade za najbolje poduzetnike: "Nije dovoljno da se samo puno radi"
U 84. godini života preminuo je Ivan Fattorini
U 84. godini života
Preminuo ugledni liječnik Ivan Fattorini, dugogodišnji ravnatelj Klaićeve bolnice
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
Trump vrši pritisak na NATO, moglo bi doći do eskalacije i na Balkanu: "To stvara domino-efekt"
Nova verzija saveza
Trump vrši pritisak na NATO, moglo bi doći do eskalacije i na Balkanu: "To stvara domino-efekt"
Bivši ministar financija Zdravko Marić ima novi posao
Službeno potvrđeno
Bivši ministar financija Zdravko Marić ima novi posao
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Čile: Troje poginulih, 10 ozlijeđenih u eksploziji kamiona s plinom
TRAGEIDIJA U ČILEU
Ogromna eksplozija: Kamion s plinom zabio se u ogradu, ima mrtvih i ozlijeđenih
Izvanredna presica: Dabro se uskoro obraća javnosti 17
Stranka talac
VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu 8
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Dabro napustio presicu, nije dozvolio pitanja, no kamera je jedno ipak snimila 8
Traži novi zakon
VIDEO Dabro pokušao napustiti presicu, pogledajte što je u prolazu rekao novinarima
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente" 5
u Širokom Brijegu
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente"
Pobuna članica Europske unije zbog puta Dubravke Šuice na sastanak odbora za mir 5
Na udaru kritika
Pobuna članica Europske unije zbog puta Dubravke Šuice: "Njezina prisutnost imat će značajnu težinu"
ANKETA Podržavate li prijedlog Josipa Dabre? 4
Tenzije u koaliciji
ANKETA Dabro pod jednim uvjetom napušta Sabor: Podržavate li njegov prijedlog?
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
show
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Franka Batelić i Vedran Ćorluka s djecom otišli u toplije krajeve
Palmama protiv zime
Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske
zdravlje
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
Zabrinjavajući podaci
Imate više od 50? Evo što mnogi ignoriraju – a rizik raste s godinama
Tihi ubojica u vašim arterijama: Evo kako nastaje plak i kako ga zaustaviti na vrijeme!
Ovo su glavni uzroci
Tihi ubojica u vašim arterijama: Evo kako nastaje plak i kako ga zaustaviti na vrijeme!
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
zabava
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Ups!
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Ovako bi savjete pružao Chat GPT da je iz Dalmacije! Pogledajte urnebesni skeč
Presmiješno
Ovako bi savjete pružao Chat GPT da je iz Dalmacije! Pogledajte urnebesni skeč
tech
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
Nadogradnja topa
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
sport
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
MALO SE PROVESELILA
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Sve je jasno
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
tv
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
KUMOVI
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ima li kraja njezinoj znatiželji?
U dobru i zlu: Što će biti s knjižicom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Što će biti s knjižicom?
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Iz pećnice
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Modeli torbi iz novih kolekcija za proljeće 2026.
Modeli već od 14,99 eura
Ako kupujete jednu torbu za proljeće, neka bude jedna od ovih 15
sve
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene