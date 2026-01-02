Obavijesti Foto Video Pretražite
SAVRŠENO "ZDRAV"

Trump priznao da uzima četiri puta veću dozu lijeka nego je preporučeno: "Neću da mi gusta krv ide kroz srce"

02. siječnja 2026.
Donald Trump - 4
Donald Trump - 4 Foto: Afp
Donald Trump objasnio je u telefonskom intervjuu svoje zdravstveno stanje, modrice na rukama, oticanje nogu, a kad je riječ o fizičkoj aktivnosti kaže da mu je osim golfa sve drugo dosadno.
