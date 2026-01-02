Trump priznao da uzima četiri puta veću dozu lijeka nego je preporučeno: "Neću da mi gusta krv ide kroz srce"

Američki predsjednik Donald Trump kaže da je u "savršeno" dobrom zdravstvenom stanju, da uzima više aspirina nego što liječnici preporučuju, koristi šminku kako bi prikrio modrice na rukama te da se ne bavi redovitom tjelovježbom jer mu je ona "dosadna".

U opširnom intervjuu o svom zdravlju Trump je Wall Street Journalu rekao i da je u listopadu bio na CT pregledu, nakon što je ranije netočno izjavio novinarima da je prošao detaljniji MRI pregled.

Trump, koji ima 79 godina, najstariji je predsjednik inauguriran u povijesti Sjedinjenih Država, a njegovo starenje sve je češće predmet javnih rasprava.

Za Journal je zanijekao da ima problema sa sluhom ili da je zaspao na nedavnim događajima u Bijeloj kući.

List navodi da je Trump "izražavao iritaciju zbog javne rasprave o svom zdravlju".

"Hajdemo opet pričati o zdravlju, po 25. put", rekao je predsjednik na početku "improviziranog telefonskog poziva" uoči objave teksta o njegovu zdravstvenom stanju.

Trump je rekao da već 25 godina uzima veće doze aspirina od preporučenih, iako je priznao da mu to uzrokuje lako stvaranje modrica, piše BBC.

Donald Trump - 3 Foto: Afp

"Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv juri kroz srce", rekao je Trump.

Dnevno uzima 325 miligrama aspirina, umjesto doze od 81 miligrama koju liječnici ponekad preporučuju.

"Radije bi da uzimam manju dozu", rekao je Trump.

No ne želi mijenjati rutinu nakon toliko godina. "Pomalo sam praznovjeran", dodao je.

Prema smjernicama klinike Mayo, rizik od srčanog udara i moždanog udara raste s godinama, a niska doza aspirina pomaže u prevenciji oba stanja jer razrjeđuje krv i sprječava stvaranje ugrušaka. No klinika upozorava da se s godinama povećava i rizik od krvarenja uzrokovanog aspirinom. Navodi se da se dnevna doza u terapiji aspirinom kreće između 75 i 325 miligrama.

Predsjednik je govorio i o medicinskom snimanju kojem je bio podvrgnut u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, za koje je ranije tvrdio da je riječ o MRI pregledu.

"Nije bio MRI", rekao je Trump Journalu. "Bilo je to nešto manje od toga. Bio je to pregled."

Trumpov liječnik, mornarički kapetan Sean Barbabella, u izjavi dostavljenoj Journalu rekao je da je Trump prošao CT pregled "kako bi se definitivno isključili bilo kakvi kardiovaskularni problemi" te da testiranje nije pokazalo nikakve abnormalnosti.

Nakon što mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, česta pojava kod starijih osoba, savjetovano mu je nošenje kompresijskih čarapa, no Trump je to odbio.

"Nisu mi se svidjele", rekao je Trump, dodavši da se sada češće diže od radnog stola, što je poboljšalo situaciju s oticanjem nogu.

Donald Trump - 3 Foto: Afp

Unatoč tome, predsjednik je rekao da i dalje ne voli nikakav oblik redovite tjelovježbe, osim golfa.

"Jednostavno mi se ne sviđa. Dosadno mi je", rekao je Trump. "Hodati po traci za trčanje ili trčati na njoj satima i satima, kao što neki ljudi rade, to nije za mene."

Predsjednik je ustvrdio da nije drijemao tijekom javnih sastanaka, rekavši da ponekad zatvori oči jer mu je to "opuštajuće". Što se tiče modrica na rukama koje su vidljive na nekim fotografijama, Trump je rekao da sada sa sobom nosi šminku u slučaju da mu ruka bude "lupnuta".

"Imam šminku koja se, znate, lako nanosi, treba oko deset sekundi", rekao je.

Trump je rekao da nema problema sa sluhom, a kad su ga fotografi snimili u trenucima kada izgleda kao da spava, rekao je da "ponekad snime trenutak kad trepnem".

Donald Trump - 1 Foto: Afp

"I uhvate me s treptajem."

Barbabella je u izjavi za Journal rekao da je Trump u "iznimnom zdravstvenom stanju i u potpunosti sposoban obavljati dužnost vrhovnog zapovjednika".

Trumpov prethodnik, demokratski predsjednik Joe Biden, povukao se iz izborne utrke 2024. godine nakon nespretnog sučeljavanja s Trumpom koje je potaknulo pitanja o njegovoj dobi i mentalnoj oštrini.