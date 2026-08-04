VIDEO Iz nasukanog tankera nafta curi tjednima: Snimke otkrile da se mrlja proširila na čak 150 km²

Nafta koja se širi s tanera koji je pod sankcijama zbog prijevoza ruske nafte te je tjednima nasukan kod Omana proširila se na čak 150 četvornih kilometara - stigla je i do obale.

Njemački Greenpeace u priopćenju objavljenom u ponedjeljak naveo je da satelitske snimke od prethodnog dana pokazuju kako se izlijevanje zahvatilo velike dijelove otoka Qibliyah u Dhofaru, najvećem omanskom guvernoratu.

"U usporedbi sa satelitskim snimkama od prije tjedan dana, radi se o dramatičnom povećanju", rekla je Nina Noelle, istaknuvši da je očito kako iz broda istječe velika količina sirove nafte. Prošlog tjedna površina izlijevanja procjenjivala se na oko 20 četvornih kilometara. Nije jasno što je uzrokovalo širenje.

Snimke od nedjelje prikazuju kako se naftna mrlja širi prema sjeveroistoku od 274 metra dugog tankera Caroline Bezengi koji je pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva zbog prijevoza ruske nafte.

🚨This satellite timelapse shows the growing oil slick surrounding the stranded CAROLINE BEZENGI tanker off Oman between June 18 and July 28.



The tanker is believed to be carrying 800,000+ barrels of crude oil.



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Pogođeno područje dio je rezervata Arapskog mora, zaštićenog morskog područja u kojem obitavaju brojne vrste, uključujući ugrožene ptice burnice i rijetke arapske grbave kitove.

"Ruska flota iz sjene" i više od 800.000 barela nafte

Wim Zwijnenburg, stručnjak za okoliš iz nizozemske organizacije PAX, rekao je da je u pitanju tanki sloj nafte na površini mora sloj nafte koji često isparava i da se proširio na oko 90 kilometara, što je gotovo dvostruko više nego prije tjedan dana. Deblji, crni dijelovi stigli su do južne i zapadne obale otoka. Procijenio je da je tanker prevozio više od 800.000 barela sirove nafte.

Tanker pod zastavom Kameruna nasukan je od lipnja, prema navodima dvaju pomorskih i brodarskih medija, koji su izvijestili da je posada tada prijavila eksploziju na brodu, prenosi AP. Također je pod sankcijama Europske unije, Kanade i Švicarske.

Tvrtka SynMax Maritime, koja prati kretanje brodova, ranije je objavila da je na snimkama iz svibnja zabilježila tanker u ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk prije njegova posljednjeg putovanja.

"Ovo dramatično širenje izlijevanja nafte naglašava ozbiljnu i trajnu prijetnju okolišu koju predstavlja nasukani tanker te pokazuje opasnosti povezane s praksama ruske 'flote iz sjene'", priopćio je Greenpeace Njemačka.

Nije poznato kamo je brod točno plovio. Ministarstvo prometa, komunikacija i informacijske tehnologije Omana navodno je naredilo vlasnicima broda da uklone tanker i njegov teret do 23. srpnja. Nije poznato jesu li vlasnici odgovorili na taj zahtjev.